Segunda, 29 de Setembro de 2025
11°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Taxa de sobrevida de leucemia infantil atinge 80% no Pasteur

Hematologista alerta que sinais podem ser confundidos com doenças comuns, como viroses, mas diferem pela persistência e intensidade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/09/2025 às 16h34
Taxa de sobrevida de leucemia infantil atinge 80% no Pasteur
Shutterstock

A adoção de protocolos internacionais, associada a terapias complementares de suporte e a uma abordagem multidisciplinar, tem levado a taxa de sobrevida da leucemia linfoide aguda, tipo mais comum de câncer na infância, a alcançar até 80% no Hospital Pasteur, no Rio de Janeiro.

A leucemia representa cerca de 25% dos casos de câncer em menores de 15 anos, segundo o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC). A doença tem origem na medula óssea, responsável pela produção das células do sangue, comprometendo principalmente os glóbulos brancos, que passam a se multiplicar de forma descontrolada após mutações genéticas, ocupando o espaço das células saudáveis.

No Setembro Dourado, mês de conscientização do câncer infantojuvenil, o hematologista pediátrico Daniel Aranha, do Hospital Pasteur e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), destaca que na maioria dos casos os fatores de risco estão ligados à predisposição genética, e infecções virais podem servir de gatilho para uma segunda mutação, dando origem a uma célula leucêmica.

Entre os principais sintomas estão febre persistente (raramente ultrapassa 38, 5 °C), dor óssea intensa, palidez, manchas roxas, sangramentos e aumento dos linfonodos, fígado e baço, relata o especialista. Esses sinais podem ser confundidos com doenças comuns, como viroses, mas diferem pela persistência e intensidade.

“O câncer infantil não pode ser confundido com condições típicas da infância. É preciso estar atento ao quadro que não passa, é intenso e contínuo. A investigação médica e o tratamento iniciado precocemente aumentam consideravelmente as chances de cura”, explica o hematologista.

Segundo o médico, atualmente a quimioterapia continua sendo a base do tratamento da leucemia, mas, em alguns casos, sobretudo em crianças e adolescentes, pode ser indicado o transplante de medula óssea já nas fases iniciais. Nos últimos anos, novas terapias, como imunoterapia e inibidores celulares, também passaram a ser recomendadas para formas específicas da doença ligadas a mutações genéticas. Em todas essas frentes, o Pasteur mantém atuação integrada de médicos, enfermagem, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e assistência social, seguindo protocolos reconhecidos internacionalmente — soma de fatores que sustenta os altos índices de sobrevida.

Além da tecnologia e dos protocolos médicos, o Pasteur aposta no cuidado humanizado, com a introdução de atividades lúdicas individuais, que ajudam a aliviar a ansiedade durante o tratamento e reforçam o vínculo entre equipe e pacientes. Celebrações simbólicas, como o “chá das princesas” ou a festa de encerramento da quimioterapia fazem parte dessa rotina de cuidado. Também são realizadas terapias de suporte, como o laser de baixa intensidade contra a mucosite oral (feridas dolorosas na boca, causadas pela quimioterapia) e a aromaterapia com óleos essenciais, aplicada para reduzir ansiedade, náuseas e auxiliar no sono. Esses recursos não substituem o tratamento convencional, mas contribuem para melhorar a qualidade de vida das crianças.

Daniel Aranha explica que algumas estratégias ajudam a aproximar a rotina do habitual: “A escola pode enviar tarefas online, os amigos podem interagir por chamadas de vídeo e a família pode ajudar a manter hábitos e horários semelhantes aos de antes da doença”. Após a fase em que os quimioterápicos são administrados por via oral, a criança já pode retomar gradualmente a vida fora de casa.

O hematologista reforça ainda que o diagnóstico precoce, especialmente no caso de câncer, aumenta consideravelmente as chances de cura. “Quanto mais cedo ele é identificado, em estágio menos avançado, maiores são as chances de controle e tratamento eficaz. Já quando o diagnóstico é tardio, a doença tende a estar mais disseminada, o que dificulta o tratamento e reduz as possibilidades de sucesso”, explica.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
freepik
Sociedade Há 5 dias

Hipercolesterolemia Familiar é fator de risco para doenças

Condição caracterizada por elevados níveis do mau colesterol no sangue afeta 1% dos adultos brasileiros

 Studio Lopes
Sociedade Há 6 dias

Brasil lança primeira norma para exames toxicológicos

Nova regulamentação, apresentada no Congresso Brasileiro de Patologia Clínica, busca elevar a qualidade dos testes diante da crescente demanda por ...

 Aninka Bongers
Sociedade Há 6 dias

Novas drogas psicoativas: desafio cresce na saúde pública

Alvaro Pulchinelli, patologista clínico e toxicologista, alerta para a rápida evolução das substâncias sintéticas, seus riscos clínicos e os impact...

 (Foto: La+)
Trabalho Formal Há 2 semanas

Governo notifica 80 mil empregadores para regularizar FGTS de domésticos

Avisos serão enviados por plataforma oficial a partir desta quarta (17); regularização voluntária vai até 31 de outubro

 Imagem de Freepik
Sociedade Há 3 semanas

Uso de substâncias psicoativas entre jovens acende alerta

Especialistas em saúde mental da Clínica de Recuperação Jequitibá apontam fatores sociais e emocionais como possíveis causas do aumento, com impact...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 31°
24° Sensação
1.44 km/h Vento
76% Umidade
100% (6.82mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Terça
19° 16°
Quarta
23° 16°
Quinta
19° 16°
Sexta
24° 16°
Sábado
32° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 7 minutos

Metanol: saiba o que é a substância presente em bebida adulterada
Educação Há 21 minutos

Estudantes já podem indicar itinerários de preferência para Ensino Médio em 2026
Câmara Há 35 minutos

Comissão mista debate Plano Brasil Soberano com representantes do governo
Senado Federal Há 35 minutos

Carlos Viana expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Geral Há 35 minutos

Mulheres cobram direitos e voz na 5ª Conferência Nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,70%
Euro
R$ 6,23 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 642,628,14 +4,20%
Ibovespa
146,336,80 pts 0.61%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6838 (27/09/25)
31
33
50
70
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3498 (27/09/25)
01
02
03
04
05
07
08
09
15
16
17
19
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias