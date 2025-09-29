Segunda, 29 de Setembro de 2025
3º BABM de Frederico Westphalen, participa da Operação Barcaço

Ação da Brigada Militar retirou do rio mais de 1 km de material ilegal de pesca

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social – 3º BABM
29/09/2025 às 09h39
No sábado (27/09), a Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão Ambiental (3º BABM) – Grupamento de Polícia Ambiental de Frederico Westphalen, participou da Operação Barcaço – Lixo Zero, Pesca Ilegal Zero, realizada no Rio Uruguai, no município de Iraí, com o objetivo de intensificar o patrulhamento e a fiscalização embarcada.

Durante a operação, foram apreendidos aproximadamente 840 metros de redes de pesca de malhas diversas, sem identificação, além de 230 metros de espinhéis. Todo o material foi retirado do ambiente aquático, visando à preservação da fauna local.

Foram ainda abordadas três embarcações e identificados cinco pescadores profissionais, não sendo constatadas irregularidades. Todo o material apreendido será inutilizado, conforme previsto na legislação ambiental.

 

 

 

