Domingo, 28 de Setembro de 2025
13°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasileirão: Nacional transmite duelo entre Fluminense e Botafogo hoje

Programa começa às 16h, com detalhes das equipes e atualizações

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/09/2025 às 10h07

A Rádio Nacional acompanha ao vivo, neste domingo (26) às (16h), o confronto entre Fluminense x Botafogo, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A jornada esportiva na faixa Show de Bola Nacional começa meia hora antes do início da partida, com notícias sobre as equipes, detalhes da escalação dos times e a tabela atualizada dos clubes na competição.

O duelo entre as equipes cariocas será no Maracanã, no Rio de Janeiro. Para esta cobertura, a Nacional escalou Luciana Zogaib na locução e Rodrigo Ricardo nos comentários. Bruno Mendes atua na reportagem e no plantão da informações.

Até o momento, o time Alvinegro conquistou 39 pontos e está em quinto lugar no Brasileirão. O Tricolor soma 31 pontos e ocupa a oitava colocação na tabela do torneio.

A transmissão da partida Fluminense x Botafogo entra no ar para parte da rede em AM e OC, além do FM no Rio de Janeiro e no Alto Solimões. A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora . Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro é a liga brasileira de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição futebolística no país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (juntamente com o campeão da Copa do Brasil).

Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes (em um sistema de pontos corridos), uma vez em estádio próprio estádio e a outra no do adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos; e menor número de cartões amarelos recebidos.

Cobertura esportiva da Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional , emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

A Nacional apresenta, ao vivo, vários duelos de diversos campeonatos. Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros.

Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional . A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo. O tradicional programa No Mundo da Bola tem edições de segunda a sexta, ao vivo, às 18h, com 30 minutos.

Durante a programação da emissora pública, as atrações também trazem a participação do time de esportes com informações atualizadas. A ideia é oferecer ao público noticiário preciso, conteúdo relevante, comentários embasados e opinião fundamentada sobre o que acontece de mais recente no futebol do país e no exterior.

Talentos do jornalismo esportivo

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. Experientes comentaristas e talentos das novas gerações da imprensa segmentada brasileira integram o time de esportes da Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ). São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia.

Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil , que exibe o programa Stadium de segunda a sexta, em duas edições, às 12h30 e às 18h30, além da mesa redonda dominical No Mundo da Bola , às 20h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil , às 12h45 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Os profissionais que entram em campo na equipe de esporte da empresa ainda fazem a cobertura das jornadas de diversas modalidades e noticiam os principais resultados em reportagens no site da Agência Brasil .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

Barra-SC sai na frente do Santa Cruz na decisão da Série D: 2 a 1

Clube precisa ganhar em casa para se sagrar campeão da quarta divisão

 © Arte EBC
Esportes Há 20 horas

Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)

Duelo começa a partir das 15h30
Esportes Há 24 horas

Tetra e penta: Brasil abre Mundial de atletismo paralímpico com ouro

Petrúcio Ferreira e Beth Gomes são campeões do mundo novamente
Esportes Há 1 dia

Com mais 3 medalhas, Brasil fecha Mundial de Natação Paralímpica

Atletas brasileiros superam desempenho dos Jogos de Paris, em 2024
Esportes Há 1 dia

Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores

Palmeiras e Flamengo ainda estão na briga pelo quarto título

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 22°
18° Sensação
2.6 km/h Vento
84% Umidade
100% (2.54mm) Chance chuva
06h17 Nascer do sol
18h33 Pôr do sol
Segunda
30° 12°
Terça
19° 16°
Quarta
24° 17°
Quinta
22° 16°
Sexta
26° 17°
Últimas notícias
Geral Há 1 hora

Especial de Domingo da Rádio Nacional homenageia Arlindo Cruz
Geral Há 2 horas

Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
Educação Há 2 horas

"Brasil será soberano pela educação", diz Lula na corrida MEC 95 anos
Esportes Há 2 horas

Barra-SC sai na frente do Santa Cruz na decisão da Série D: 2 a 1
Saúde Há 3 horas

Médicos alertam para cuidados no volante durante gestação e puerpério

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,25%
Euro
R$ 6,26 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 624,392,29 +0,79%
Ibovespa
145,446,66 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6838 (27/09/25)
31
33
50
70
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3498 (27/09/25)
01
02
03
04
05
07
08
09
15
16
17
19
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias