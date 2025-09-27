Sábado, 27 de Setembro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Haddad: atrelar votação da isenção do IR à da anistia é loucura

Ministro defendeu ainda fim da escala 6x1

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/09/2025 às 16h48
Haddad: atrelar votação da isenção do IR à da anistia é loucura
© José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou como “loucura” parlamentares atrelarem a votação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil à apreciação da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 202 3.

A declaração de Haddad foi dada em entrevista ao Podcast 3 Irmãos, na manhã deste sábado (27).

“Nem me passa pela cabeça que isso possa estar sendo discutido, porque é uma loucura. Você vai submeter um projeto de justiça social, justiça tributária a isso? Faz a discussão que quiser, mas atrelar uma coisa à outra? Em vez de ser um dia de festa, que dia é esse? Vota com a tua consciência no projeto de imposto de renda”, disse, dirigindo-se a parlamentares.

A Câmara dos Deputados deverá colocar em votação na próxima quarta-feira (1º) o projeto de lei (PL) que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil. A matéria prevê também redução parcial do imposto para quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

O relator do projeto da anistia, Paulinho da Força, disse na última quinta-feira (24) que caso o perdão aos condenados pela tentativa de golpe de Estado não fosse votado antes do projeto tributário, a apreciação da mudança no imposto de renda estaria em risco .

“Tudo leva a crer que o texto será votado na terça. Acho, inclusive, que se não votar, não votamos IR”, disse.

Estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) estima que a mudança no IR pode ampliar de 10 milhões para 20 milhões o total de trabalhadores isentos do imposto. Já a redução parcial do imposto para quem ganha até R$ 7,3 mil deve alcançar 16 milhões de pessoas.

Atualmente, é isento do IR quem ganha até dois salários mínimos (R$ 3.036 por mês).

Apoio ao fim da escala 6x1

O ministro da Fazenda disse ainda ser favorável ao fim da escala 6 por 1 , projeto que também está em discussão no Congresso Nacional.

Haddad ressaltou que as pessoas vão viver mais tempo e defendeu que elas trabalhem mais anos, porém menos dias por semana.

“Tudo me leva a crer que o equilíbrio entre essas coisas vai exigir que a gente trabalhe mais tempo ao longo da vida, mas menos dias por semana para usufruir melhor da vida”, disse.

“A gente precisava entender uma forma de liberar tempo para as pessoas. Hoje, você com filho pequeno, está trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia. Não seria melhor você trabalhar mais tempo, mas com tempo livre para você?”, acrescentou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
Política Há 3 horas

Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos

Boulos diz que o partido e o Brasil não aceitarão intimidação

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Há 23 horas

Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço

Vice-presidente ressaltou que OMC tem atuação limitada

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Fundo Rio Doce repassa R$ 1,6 bilhão para saúde em Minas e ES

Governo empossa o Conselho Federal de Participação Social
Política Há 1 dia

Celso Sabino anuncia saída do comando do Ministério do Turismo

Ele sai do cargo após determinação do partido, que deixou o governo

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Política Há 1 dia

Delegado Freitas vai relatar processo contra Eduardo Bolsonaro

Representação por quebra de decoro parlamentar foi apresentada pelo PT

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 29°
22° Sensação
3.29 km/h Vento
73% Umidade
100% (2.63mm) Chance chuva
06h18 Nascer do sol
18h33 Pôr do sol
Domingo
24° 15°
Segunda
29° 14°
Terça
18° 16°
Quarta
21° 16°
Quinta
23° 14°
Últimas notícias
Geral Há 7 minutos

Defesa Civil testa aviso de desastre via celular no DF, GO, MS e MT
Saúde Há 51 minutos

SP confirma 2 mortes de intoxicação por metanol no estado
Esportes Há 51 minutos

Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
Saúde Há 1 hora

Restrições de Trump não impedirão acordos na saúde, diz Padilha
Política Há 3 horas

Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,25%
Euro
R$ 6,26 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 620,874,36 +0,22%
Ibovespa
145,446,66 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6837 (26/09/25)
13
25
57
64
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3497 (26/09/25)
01
02
03
04
06
10
11
12
13
14
15
18
19
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias