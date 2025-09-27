Sábado, 27 de Setembro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com mais 3 medalhas, Brasil fecha Mundial de Natação Paralímpica

Atletas brasileiros superam desempenho dos Jogos de Paris, em 2024

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/09/2025 às 14h47

O último dia de disputas do Mundial de Natação Paralímpica, em Singapura, teve três pódios para o Brasil. Neste sábado (27), Mariana Gesteira (foto) conquistou o ouro 50 metros livres S9 (comprometimento físico-motor), Gabriel Bandeira obteve a prata nos 100m borboleta S14 (deficiência intelectual) e Mayara Petzold foi bronze nos 50m borboleta S6 (comprometimento físico-motor um pouco maior).

Com os resultados, o país encerrou a competição na sexta colocação no quadro de medalhas, com 39 pódios, sendo 13 ouros, 16 pratas e 10 bronzes. A Itália foi quem terminou em primeiro no quadro, com 18 ouros, 17 pratas e 11 bronzes (46 medalhas), seguida por Estados Unidos e China.

Medalhas

O desempenho dos nadadores brasileiros superou, em pódios e ouros, a performance registrada nos Jogos Paralímpicos de Paris, no ano passado. Naquela ocasião, o Brasil somou 26 medalhas: sete ouros, nove pratas e dez bronzes.

Agora, destaque do último dia de competições pelo Brasil, Mariana Gesteira chegou ao tricampeonato mundial nos 50m livre S9 com o tempo de 27s60. A nadadora do estado do Rio também voltou com o ouro nos 100m costas e a prata nos 100m livre.

Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, da classe S2 (a que possui o segundo maior comprometimento físico-motor) e Carol Santiago, da S12 (baixa visão), com três ouros cada um, foram os que mais contribuíram para a contagem de primeiros lugares do país no Mundial.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Arte EBC
Esportes Há 57 minutos

Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)

Duelo começa a partir das 15h30
Esportes Há 4 horas

Tetra e penta: Brasil abre Mundial de atletismo paralímpico com ouro

Petrúcio Ferreira e Beth Gomes são campeões do mundo novamente
Esportes Há 6 horas

Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores

Palmeiras e Flamengo ainda estão na briga pelo quarto título
Esportes Há 1 dia

Seleção feminina de futebol terá amistoso contra a Itália em outubro

Antes da Azzurra, brasileiras enfrentam a Inglaterra, campeã europeia
Esportes Há 1 dia

Mundial de natação paralímpica: Brasil mira top-5 no último dia

Nesta sexta, foram mais cinco medalhas conquistadas por 11 nadadores

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 29°
22° Sensação
3.29 km/h Vento
73% Umidade
100% (2.63mm) Chance chuva
06h18 Nascer do sol
18h33 Pôr do sol
Domingo
24° 15°
Segunda
29° 14°
Terça
18° 16°
Quarta
21° 16°
Quinta
23° 14°
Últimas notícias
Geral Há 7 minutos

Defesa Civil testa aviso de desastre via celular no DF, GO, MS e MT
Saúde Há 51 minutos

SP confirma 2 mortes de intoxicação por metanol no estado
Esportes Há 51 minutos

Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
Saúde Há 1 hora

Restrições de Trump não impedirão acordos na saúde, diz Padilha
Política Há 3 horas

Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,25%
Euro
R$ 6,26 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 620,874,36 +0,22%
Ibovespa
145,446,66 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6837 (26/09/25)
13
25
57
64
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3497 (26/09/25)
01
02
03
04
06
10
11
12
13
14
15
18
19
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias