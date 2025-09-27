Sábado, 27 de Setembro de 2025
Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores

Palmeiras e Flamengo ainda estão na briga pelo quarto título

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/09/2025 às 14h11

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou neste sábado (27) as datas e horários das semifinais da Taça Libertadores da América , que envolvem dois times brasileiros: Palmeiras e Flamengo .

Ambas as equipes lutam para vencer a competição pela quarta vez e enfrentam, respectivamente, LDU, do Equador, e Racing, da Argentina.

As semifinais da principal competição de clubes na América do Sul serão abertas com o duelo entre Flamengo e Racing, no dia 22 de outubro, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília) . No dia seguinte, no mesmo horário, a LDU recebe o Palmeiras em Quito .

Os jogos da volta serão na semana seguinte . No dia 29, o Racing será o anfitrião diante do Flamengo, novamente às 21h30 . No dia seguinte, o Palmeiras recepcionará a LDU no Allianz Parque, também às 21h 30.

Tanto Palmeiras quanto Flamengo possuem três títulos da Libertadores na história e, como estão em lados opostos na chave, poderão decidir o campeonato no dia 29 de novembro em Lima , no Peru.

Caso o duelo brasileiro se confirme, seria uma reedição da final de 2021, vencida pelo Palmeiras.

DENGUE
