Seleção feminina de futebol terá amistoso contra a Itália em outubro

Antes da Azzurra, brasileiras enfrentam a Inglaterra, campeã europeia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/09/2025 às 19h11

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (26), que a seleção feminina terá pela frente a Itália, na casa das adversárias, em amistoso, no dia 28 de outubro. A partida será disputada no Estádio Ennio Tardini, em Parma, a partir de 13h15 (horário de Brasília).

As italianas ocupam, atualmente, o 12º lugar do ranking feminino de seleções da Federação Internacional de Futebol (Fifa). O Brasil é o sétimo. Na última Eurocopa, realizada este ano, na Suíça, a Azzurra foi às semifinais, sendo eliminada pela agora bicampeã Inglaterra.

"A Itália evoluiu muito e hoje está entre as melhores da Europa. Será um confronto importante na nossa preparação até a Copa [do Mundo] de 2027 [que será no Brasil], porque elas têm um estilo de jogo diferente da maioria das seleções europeias", disse o técnico Arthur Elias, em depoimento ao site da CBF.

O histórico dos confrontos entre as seleções femininas de Brasil e Itália é favorável às sul-americanas. Em nove jogos, são oito triunfos brasileiros e um empate. O último jogo foi um amistoso realizado em Gênova, na casa das rivais, com vitória canarinho por 1 a 0 no Estádio Luigi Ferraris, gol da atacante Adriana, em outubro de 2022.

Outro embate marcante foi o da primeira fase da Copa de 2019, na França. As seleções se enfrentaram no Stade du Hainaut, em Valenciennes, e o Brasil ganhou por 1 a 0. A atacante Marta balançou as redes e chegou a 17 gols na história da competição, tornando-se a maior goleadora de Mundiais, entre homens e mulheres, superando o alemão Miroslav Klose.

Este será o segundo compromisso do Brasil na próxima data-Fifa, nome dado ao período destinado a jogos entre seleções. Antes, em 25 de outubro, o amistoso será contra a Inglaterra, fora de casa, às 10h30, no Etihad Stadium, em Manchester. A convocação para os duelos será anunciada no dia 9 de outubro, no escritório internacional da CBF, em Miami, nos Estados Unidos.

