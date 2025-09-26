Sexta, 26 de Setembro de 2025
10°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Primeiro ídolo do tênis de mesa brasileiro, Biriba morre aos 80 anos

Ícone foi comparado a Pelé e Maria Esther Bueno e deu nome a raquete

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/09/2025 às 12h43

Primeiro grande nome da história do tênis de mesa brasileiro, Ubiraci Rodrigues da Costa, o Biriba, morreu na última quinta-feira (25), aos 80 anos. O velório do ídolo ocorre no Cemitério da Quarta Parada, na zona leste de São Paulo, até as 14h desta sexta-feira (26). A morte foi informada pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) e pelo Palmeiras, clube do qual era associado e que representou quando atleta. A causa da morte não foi revelada.

Biriba nasceu em 26 de junho de 1945, na capital paulista. Aos 11 anos, competindo entre os adultos, foi campeão sul-americano de tênis de mesa. Dois anos depois, espantou o planeta ao vencer os japoneses Tanaka Toshiaki e Ogimura Ichiro, ambos campeões mundiais, em amistosos no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista.

Graças aos feitos, o então jovem de 13 anos dividiu a capa do jornal A Gazeta Esportiva , de 18 de novembro de 1958, com Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, estrela do primeiro título mundial da seleção masculina de futebol, e Maria Esther Bueno, que, à época, ganhara o primeiro de seus 19 títulos de Grand Slams (nome dado aos quatro principais torneios do circuito de tênis). A manchete os qualificou como "o triângulo de ouro dos esportes brasileiros".

Em 1961, aos 15 anos, Biriba chegou nas oitavas de final do Mundial, disputado em Pequim, na China, eliminando Rong Guotan, mesatenista da casa e então atual campeão. Pelo feito histórico, recebeu um telegrama do então presidente Jânio Quadros. Aquela foi, por muitos anos, a melhor campanha de um brasileiro na competição, igualada pelo também paulista Claudio Kano apenas em 1987, em Nova Déli, na Índia. O recorde caiu somente em 2021, quando o carioca Hugo Calderano atingiu as quartas de final em Houston, nos Estados Unidos.

Aos 21, porém, Biriba deixou o esporte de alto rendimento por falta de apoio. Formou-se em economia, foi funcionário da Secretaria da Fazenda onde trabalhou por 50 anos.

"As técnicas mudaram mundialmente, a gente não tinha intercâmbio. Até para disputar um campeonato, tinha que pedir apoio para arrumar passagem. Você vai viver de glória? De troféu? Você vai tomar um cafezinho, tem que pagar, não é? Era super amador, não ganhávamos nada, nada", contou Biriba, em entrevista ao programa Stadium , da TV Brasil , em janeiro de 2020.

Mesmo longe das competições, o ex-mesatenista seguiu reconhecido, inclusive fora do Brasil. Uma das homenagens foi feita pela Butterfly, maior empresa japonesa no segmento da modalidade, que criou uma raquete de nome "Biriba", que o ídolo conheceu em 1996, ao visitar uma loja de Tóquio, no Japão.

"Tênis de mesa não significa somente vitórias, título e fama. Para mim, o mais importante foram as amizades, a sociabilização das crianças. Eu era tímido e me desenvolvi socialmente. Ter espírito competitivo, saber ganhar e perder, nos prepara para a vida", disse Biriba, em depoimento feito ao site da CBTM em abril, quando foram celebrados 64 do histórico triunfo sobre o campeão mundial na China.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 51 minutos

Mundial de natação paralímpica: Brasil mira top-5 no último dia

Nesta sexta, foram mais cinco medalhas conquistadas por 11 nadadores
Esportes Há 16 horas

Gabriel Bandeira bate recorde no Mundial de natação de Singapura

Carol Santiago conquista terceiro ouro na competição paralímpica
Esportes Há 20 horas

COB Expo inicia com homenagens a multicampeões olímpicos e mundiais

Evento vai até domingo em SP e espera receber mais de 72 mil pessoas
Esportes Há 21 horas

Fifa apresenta trio de mascotes para a Copa do Mundo de 2026

Cada um dos mascotes homenageia uma nação-sede
Esportes Há 2 dias

Eduardo Schaus conquista prata no Mundial de escalada paralímpica

Competição está sendo disputada em Seul (Coreia do Sul)

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 25°
24° Sensação
3.76 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Sábado
29° 11°
Domingo
20° 13°
Segunda
30° 12°
Terça
18° 17°
Quarta
20° 16°
Últimas notícias
Economia Há 10 minutos

Com US$ 1,1 tri, investimento estrangeiro bate recorde de 46,6% do PIB
Tecnologia Há 24 minutos

Uso de inteligência artificial reforça prevenção de riscos
Justiça Há 24 minutos

Mendonça vota para manter prisão de suspeitos por fraude no INSS
Geral Há 24 minutos

Brasil tem desafio de implantar plano de redução de mortes no trânsito
Câmara Há 24 minutos

Relatório do TCU aponta ineficiências em praticamente todos os maiores gastos tributários

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,50%
Euro
R$ 6,24 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 622,437,06 +0,56%
Ibovespa
145,358,66 pts 0.04%
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6836 (25/09/25)
05
16
29
33
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3496 (25/09/25)
01
04
05
08
09
11
13
14
15
16
17
18
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias