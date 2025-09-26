Sexta, 26 de Setembro de 2025
Cultura indígena é celebrada na 2ª Amostra Cultural MUKEJ, na terra Indigena do Guarita

Evento reuniu apresentações, oficinas, culinária típica e rituais tradicionais na Escola Estadual Indígena Mukej nesta sexta-feira (26)

Por: Andre Eberhardt Fonte: Andre Eberhardt/ Jornal Província
26/09/2025 às 11h43 Atualizada em 26/09/2025 às 11h49
Cultura indígena é celebrada na 2ª Amostra Cultural MUKEJ, na terra Indigena do Guarita
(Foto: Andre Eberhardt/ jornal província)

Na manhã desta sexta-feira, 26 de setembro, a Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Mukej, localizada na Terra Indigena do Guarita, setorTrês Soitas, foi palco da 2ª Amostra Cultural MUKEJ, que celebrou a diversidade e os saberes da cultura indígena local.

A programação contou com apresentações artísticas, danças típicas, oficinas e exposições de peças produzidas à mão, como artesanatos e obras de arte que expressam a identidade e a história do povo indígena. Ao longo do dia, a escola se transformou em um espaço de valorização da cultura ancestral, com a participação ativa de estudantes, professores e membros da comunidade.
Um dos momentos mais esperados do evento foi o almoço coletivo, onde foi servida a tradicional carne MUKEJ, preparada de forma ancestral. A iguaria é assada durante mais de 12 horas, dentro de um buraco no solo, entre pedras aquecidas, em um processo que preserva o sabor e o simbolismo do preparo. A refeição reforçou a conexão entre o alimento, a terra e a tradição, sendo considerada um elemento essencial nas celebrações culturais da aldeia.

Também foi apresentada uma iguaria conhecida como “comida de guerreiro”, que, segundo a tradição local, é restrita a quem passa por um ritual específico antes do consumo. Esse alimento é considerado sagrado, pois acredita-se que, ao ser ingerido sem a preparação adequada, pode afetar a disposição física, reduzindo a força e a agilidade do indivíduo. Por isso, sua degustação é precedida por um rito que fortalece o vínculo entre corpo, espírito e natureza.

A amostra cultural teve como objetivo promover a valorização das tradições indígenas dentro do ambiente escolar, criando um espaço de aprendizado, respeito e pertencimento. Através da integração entre saberes tradicionais e práticas pedagógicas, a atividade também reforçou o papel da educação na preservação cultural e na construção de identidade entre os jovens da aldeia.

A realização da 2ª Amostra Cultural MUKEJ evidencia a importância de iniciativas que reconhecem e fortalecem a cultura dos povos originários dentro das instituições de ensino. Ao unir tradição, arte e conhecimento, o evento reafirma o valor do protagonismo indígena na preservação de seus modos de vida, promovendo o diálogo entre gerações e culturas de forma respeitosa e educativa.

