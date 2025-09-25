Sexta, 26 de Setembro de 2025
10°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

COB Expo inicia com homenagens a multicampeões olímpicos e mundiais

Evento vai até domingo em SP e espera receber mais de 72 mil pessoas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/09/2025 às 20h36

A cidade de São Paulo recebe, desde a última quarta-feira (24), a terceira edição da COB Expo, considerada a maior feira de esportes olímpicos da América Latina. A conferência, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), é realizada até o próximo domingo (28) e tem expectativa de receber mais de 72 mil pessoas no Pro Magno Centro de Eventos, no bairro Casa Verde, zona leste da capital paulista.

A exposição reúne estandes das confederações, simuladores e arenas para experimentação de modalidades, como surfe, tênis de mesa e lacrosse (uma das novidades da Olimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028). A programação tem cursos, clínicas e plenárias com personalidades do esporte brasileiro e mundial. Na quarta, destaque ao ex-velocista norte-americano Carl Lewis, dono de nove medalhas de ouro e uma de prata em quatro edições dos Jogos e eleito o Atleta do Século XX pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Na ocasião, Lewis recebeu uma homenagem de Maurren Maggi, primeira campeã olímpica brasileira em esportes individuais (graças ao ouro no salto em distância nos Jogos de Pequim, na China, em 2008). Ela entregou ao ex-atleta uma bola com assinatura de outros medalhistas do país, como o ex-ginasta Arthur Zanetti, o ex-judoca Rafael Silva e a ex-ponteira de vôlei Erika Coimbra.

“Ele [Lewis] é uma inspiração para todos os atletas, não só do atletismo, mas do esporte em geral. A carreira dele mostra que dedicação e excelência podem transformar gerações”, disse Maureen.

Nesta quinta-feira (25) foi a vez do cubano Mijaín López, pentacampeão olímpico da luta greco-romana, participar de uma interação com Baby. Os dois conversaram com jovens do Centro Olímpico e do Rede Olímpica, programas de formação e alto rendimento da capital paulista.

“É muito especial estar de volta ao Brasil, onde conquistei meu terceiro campeonato olímpico, na Rio 2016. E ainda estar dividindo esse momento com tantos jovens, orientá-los e conhecê-los”, destacou López, em depoimento ao site do COB.

“É muito importante ter essa troca com os jovens atletas, conversar sobre o desempenho de um multicampeão olímpico e transmitir um pouco dos valores olímpicos para essa garotada que está só começando”, completou Baby, também à página do Comitê.

Outras atrações desta quinta foram as presenças dos campeões do mundo Caio Bonfim, da marcha atlética, e Yago Dora, do surfe. Na quarta à noite, Caio foi aplaudido de pé durante a cerimônia de abertura do evento, assim como Rebeca Lima, medalhista de ouro no Mundial de Boxe de Liverpool, no Reino Unido.

“O futuro do esporte brasileiro passa pela COB Expo, pelas parcerias duradouras e pelos valores compartilhados por tantos e tantas que fazem o Movimento Olímpico do Brasil acontecer. A COB Expo é um pilar fundamental para a construção de uma Nação Esportiva, em que queremos levar o esporte para além da medalha”, resumiu o presidente do COB, Marco La Porta, em discurso na cerimônia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 5 horas

Gabriel Bandeira bate recorde no Mundial de natação de Singapura

Carol Santiago conquista terceiro ouro na competição paralímpica
Esportes Há 11 horas

Fifa apresenta trio de mascotes para a Copa do Mundo de 2026

Cada um dos mascotes homenageia uma nação-sede
Esportes Há 1 dia

Eduardo Schaus conquista prata no Mundial de escalada paralímpica

Competição está sendo disputada em Seul (Coreia do Sul)
Esportes Há 2 dias

Bragantino e Bahia abrem quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Partida será disputada a partir das 15h30 da próxima quarta-feira (24)
Esportes Há 2 dias

Ícone do tênis de mesa, Hugo Hoyama passa por cirurgia após infarto

Dono de dez ouros pan-americanos está internado desde 12 de setembro

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 25°
12° Sensação
4.02 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Sábado
29° 11°
Domingo
20° 13°
Segunda
30° 12°
Terça
18° 17°
Quarta
20° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 5 horas

Gabriel Bandeira bate recorde no Mundial de natação de Singapura
Economia Há 5 horas

Toyota suspende produção no país após chuva destruir fábrica em SP
Senado Federal Há 8 horas

CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Esportes Há 9 horas

COB Expo inicia com homenagens a multicampeões olímpicos e mundiais
Internacional Há 9 horas

Tenda de jornalistas palestinos é bombardeada após reunião com Fenaj

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,01%
Euro
R$ 6,26 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 622,117,48 +0,02%
Ibovespa
145,306,23 pts -0.81%
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6836 (25/09/25)
05
16
29
33
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3496 (25/09/25)
01
04
05
08
09
11
13
14
15
16
17
18
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias