Quinta, 25 de Setembro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Marinho defende mobilização popular como pressão contra escala 6 por 1

Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, é “a mais cruel das escalas”

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/09/2025 às 13h48
Marinho defende mobilização popular como pressão contra escala 6 por 1
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, voltou a defender, nesta quinta-feira (25), o fim da escala 6 por 1, durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro , produzido pelo Canal Gov. Na ocasião, Marinho destacou que a pressão do povo, por meio de manifestações, a exemplo do que aconteceu com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, cujo arquivamento só foi possível graças à mobilização popular.

Para o ministro, esse tipo de ação será fundamental para acabar com aquela que, segundo ele, é “a mais cruel das escalas”, na qual o trabalhador tem direito a apenas um dia de descanso semanal. França, Alemanha, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Islândia são alguns dos países que implementaram ou estão implementando jornadas menores do que a de 6 por 1 ou de 44 horas semanais.

Marinho sugeriu aos eleitores acompanharem posicionamento dos atuais parlamentares, no Congresso Nacional, sobre o tema, para saber “quem merece ter seu mandato renovado e quem merece ser substituído”, nas próximas eleições.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Mais cruel

“A escala 6 por 1 é, de fato, a mais cruel que existe, especialmente para as mulheres. Então o momento é de renovar”, disse o ministro ao lembrar que vários países já extinguiram esse tipo de jornada de trabalho .

“O governo brasileiro torce para um final feliz em relação à redução da jornada máxima do Brasil, hoje de 44 horas semanais, para 40 horas semanais sem prejuízo para a economia. Essa jornada é especialmente cruel para as mulheres e para a nossa juventude, que vem rechaçando esse sistema de jornada, cobrando do empresariado e das autoridades brasileiras uma adequação”, acrescentou

A proposta de alteração da escala 6 por 1 está tramitando no Congresso Nacional que, segundo ele, costuma ter outras prioridades, não necessariamente em favor dos trabalhadores.

>>Jornada 6x1 divide entidades de trabalhadores e patronais

Manifestações

Luiz Marinho disse torcer para que mobilizações e manifestações como as contrárias à anistia e à blindagem de parlamentares continuem.

“É importante manter a mobilização porque, se deixar o parlamento brasileiro livre, leve e solto, só vem prejuízo para classe trabalhadora. Ele [o Congresso Nacional] só vai dar jeito com muita pressão, como foi o caso, agora, em que a PEC da Blindagem foi enterrada”.

“Se amenizar, esse perfil do Congresso que temos não atenderá a essa reivindicação. No que depender do governo, [os trabalhadores] terão nosso apoio para acabar com a jornada 6 por 1”, completou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 31 minutos

Câmara aprova transferir capital do Brasil para Belém durante COP30

Transferência é simbólica e projeto segue ao Senado

 © Lula Marques/ Agência Braasil.
Política Há 2 horas

"Careca do INSS" promete entregar à PF documentos que provam inocência

Investigado atribui culpa por eventuais ilegalidades a associações

 (Foto: Rafael Piasecki)
Política Local Há 5 horas

Prefeito de Tenente Portela justifica vetos e critica postura da oposição

Rosemar Sala aponta falta de diálogo e ausência de estudo financeiro em proposta vetada pela Prefeitura.

 (Foto: Reprodução/TV Justiça)
Supremo Julgamento Há 18 horas

STF publica ata do caso Bolsonaro e abre disputa por recursos

Defesas correm contra o tempo para explorar brechas antes da publicação do acórdão que oficializa as condenações.
Política Há 19 horas

PEC da Blindagem foi vergonha nacional, diz Lula

Presidente do Senado mandou arquivar proposta

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
22° Sensação
2.7 km/h Vento
41% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
25° 12°
Domingo
16° 13°
Segunda
26° 11°
Terça
26° 15°
Últimas notícias
Câmara Há 2 segundos

Comissão debate desafios da criação de universidades tecnológicas federais
Senado Federal Há 5 segundos

CDH analisa sugestão que prevê auxílio-alimentação a servidores aposentados
Economia Há 7 segundos

Banco Central prevê crescimento de 1,5% para o PIB em 2026
Estradas Há 14 minutos

Com investimento de mais de R$ 80 milhões, Estado inicia obras do acesso asfáltico a Pirapó, na ERS-550
Geral Há 14 minutos

Autoridades lamentam ataque que deixou dois mortos em escola no Ceará

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,76%
Euro
R$ 6,25 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 624,904,90 -3,31%
Ibovespa
145,378,22 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6835 (24/09/25)
04
13
30
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3495 (24/09/25)
02
03
06
08
09
11
12
15
16
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias