Prefeito de Tenente Portela justifica vetos e critica postura da oposição

Na manhã desta quinta-feira, 25 de setembro, o prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, concedeu coletiva de imprensa para esclarecer os motivos que o levaram a vetar alguns projetos aprovados pela Câmara de Vereadores. Entre os pontos destacados, o prefeito explicou a orientação dada aos vereadores da base governista para que se abstivessem da votação que tratava do aumento do repasse às entidades do município, de 1,2% para 2%.

De acordo com Sala, a decisão foi tomada devido à ausência de um estudo prévio de impacto financeiro sobre os cofres públicos, além da falta de diálogo entre os poderes Legislativo e Executivo. O prefeito ressaltou que a medida poderia comprometer o equilíbrio das contas municipais caso fosse implementada sem o devido planejamento.

Durante a coletiva, ele ainda criticou a postura de alguns vereadores de oposição, alegando que há uma tentativa de jogar as entidades contra o Poder Público. Segundo o chefe do Executivo, em nenhum momento houve debate com a administração municipal sobre os impactos reais que a alteração traria ao orçamento.







