Manpower abre 86 vagas no Paraná, Santa Catarina e São Paulo

O ManpowerGroup Brasil está em parceria com uma das principais empresas de concessão de rodovias no Brasil, oferecendo vagas temporárias para os ca...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/09/2025 às 17h53
Manpower

O ManpowerGroup Brasil, consultoria de soluções em Recursos Humanos, está contratando profissionais para os cargos de operador(a) de pedágio e inspetor(a) de tráfego em três estados do Brasil: Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Para o cargo de operador(a) de pedágio, as vagas fornecidas englobam as seguintes cidades:

- No Paraná, as cidades são: Curitiba, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.
- Em Santa Catarina: Barra Velha, Garuva, Itapema, Palhoça, Paulo Lopes, Porto Belo e Tijucas.
- Já em São Paulo, as vagas são para Barra do Turvo, Cajati e Juquiá.

São requisitos: ensino médio completo e desejável experiência com atendimento ao público e operação de caixa. A empresa também apoia a candidatura de pessoas que buscam sua primeira oportunidade de emprego.
 
As atividades do operador de pedágio incluem: responsabilidade pelo processo de cobrança das tarifas de pedágio, realizar atendimento aos usuários, controlar os valores recebidos e depositados, garantir a fluidez dos veículos na praça de pedágio, assegurar a qualidade do nível de serviço prestado e cumprir os procedimentos operacionais e de segurança.

Para o cargo de inspetor(a) de tráfego, as vagas também estão nos estados do Paraná e Santa Catarina:

- No Paraná: Curitiba, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.
- Em Santa Catarina, as oportunidades são em: Barra Velha, Palhoça, São José e Tijucas.

Para serem elegíveis às posições de inspetor(a) de tráfego, é necessário que os candidatos tenham ensino médio completo e CNH B ativa.
 
As principais atribuições do inspetor(a) de tráfego são: monitorar e inspecionar a segurança e a fluidez do tráfego rodoviário ou em empresas de transporte, verificar as condições dos veículos, garantir o cumprimento de horários e itinerários, atender ocorrências e assegurar o cumprimento de normas e procedimentos estabelecidos.

Os profissionais interessados podem conferir outras informações e realizar o cadastro, até dia 6 de outubro, por meio do link: https://forms.office.com/r/rr63Q50xc5

E, para mais oportunidades de emprego em todo o Brasil, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.

© Lula Marques/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos

Projeto traz medidas do governo para socorrer exportadores

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Indústria do café prevê alta de até 15% nos preços nos próximos dias

Segundo associação, novo preço já foi comunicado ao varejo
Economia Há 7 horas

Faturamento do turismo até julho é o maior para o período desde 2012

Setor registrou crescimento de 6,5% sobre acumulado do ano passado
Economia Há 7 horas

Mais de 60 países querem replicar programa Gás do Povo, diz ministro

Iniciativa brasileira inspira ações de inclusão energética no mundo

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Há 9 horas

Mercadante defende democratizar acesso ao mercado de capitais

Ambiente financeiro funciona como fonte de recursos para empresas

Câmara Há 4 minutos

Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Senado Federal Há 4 minutos

Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Senado Federal Há 4 minutos

Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Geral Há 4 minutos

Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
COREDE Celeiro Há 40 minutos

Assembleia do COREDE Celeiro define propostas para votação da Consulta Popular

Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Dólar
R$ 5,33 +0,09%
Euro
R$ 6,26 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,187,04 -0,75%
Ibovespa
146,491,75 pts 0.05%
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Concurso 6835 (24/09/25)
04
13
30
49
68
Ver detalhes
Concurso 3495 (24/09/25)
02
03
06
08
09
11
12
15
16
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
