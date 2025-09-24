Manpower abre 86 vagas no Paraná, Santa Catarina e São Paulo

O ManpowerGroup Brasil, consultoria de soluções em Recursos Humanos, está contratando profissionais para os cargos de operador(a) de pedágio e inspetor(a) de tráfego em três estados do Brasil: Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Para o cargo de operador(a) de pedágio, as vagas fornecidas englobam as seguintes cidades:



- No Paraná, as cidades são: Curitiba, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.

- Em Santa Catarina: Barra Velha, Garuva, Itapema, Palhoça, Paulo Lopes, Porto Belo e Tijucas.

- Já em São Paulo, as vagas são para Barra do Turvo, Cajati e Juquiá.



São requisitos: ensino médio completo e desejável experiência com atendimento ao público e operação de caixa. A empresa também apoia a candidatura de pessoas que buscam sua primeira oportunidade de emprego.



As atividades do operador de pedágio incluem: responsabilidade pelo processo de cobrança das tarifas de pedágio, realizar atendimento aos usuários, controlar os valores recebidos e depositados, garantir a fluidez dos veículos na praça de pedágio, assegurar a qualidade do nível de serviço prestado e cumprir os procedimentos operacionais e de segurança.



Para o cargo de inspetor(a) de tráfego, as vagas também estão nos estados do Paraná e Santa Catarina:



- No Paraná: Curitiba, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.

- Em Santa Catarina, as oportunidades são em: Barra Velha, Palhoça, São José e Tijucas.

Para serem elegíveis às posições de inspetor(a) de tráfego, é necessário que os candidatos tenham ensino médio completo e CNH B ativa.



As principais atribuições do inspetor(a) de tráfego são: monitorar e inspecionar a segurança e a fluidez do tráfego rodoviário ou em empresas de transporte, verificar as condições dos veículos, garantir o cumprimento de horários e itinerários, atender ocorrências e assegurar o cumprimento de normas e procedimentos estabelecidos.

Os profissionais interessados podem conferir outras informações e realizar o cadastro, até dia 6 de outubro, por meio do link: https://forms.office.com/r/rr63Q50xc5

E, para mais oportunidades de emprego em todo o Brasil, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.