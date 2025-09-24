Governo do RS destaca cooperação e articulação multinível para fortalecer a adaptação climática em evento nos EUA

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), participou do Fórum de Resiliência Urbana: Catalisando Parcerias para Soluções Escaláveis e Lideradas pela Comunidade, realizado nesta quarta-feira (24/9), em Nova Iorque, durante a Semana do Clima. O encontro, promovido pelo Programa de Resiliência Climática Urbana da Fundação Z Zurich (Urban Climate Resilience Program – UCRP), reuniu representantes de governos, setor privado, organizações filantrópicas e sociedade civil para debater modelos de parcerias estratégicas voltadas à adaptação climática e à construção de comunidades mais resilientes.



No painel de estudos de caso, a titular da Sema, Marjorie Kauffmann, falou sobre os aprendizados do Rio Grande do Sul a partir das enchentes de 2024, ressaltando a importância de modelos de financiamento e de cooperação para ampliar a capacidade de prevenção e resposta a desastres. O fórum discutiu como parcerias público-privadas e comunitárias podem superar barreiras de curto prazo e gerar resiliência sistêmica de longo alcance, além de garantir que comunidades vulneráveis sejam coparticipantes na formulação de soluções.







A secretária apontou em sua fala a relevância da cooperação internacional e da articulação multinível para fortalecer a adaptação climática. Ela lembrou que, em 2024, um único evento extremo afetou mais de 2 milhões de pessoas e 95% do território do Estado, exigindo uma reconstrução orientada pela resiliência e pelo fortalecimento das comunidades, por meio do Plano Rio Grande , um programa de Estadoliderado pelo governador Eduardo Leite e criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.



Levantamento essencial foi citado no evento

Entre os exemplos apresentados, Marjorie citou o Roadmap Climático , desenvolvido com apoio da Under2 Coalition, que permitiu mapear as vulnerabilidades dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. O levantamento foi essencial para identificar lacunas e prioridades, mas também mostrou a necessidade de novos recursos para implementação.



Por fim, a secretária relatou a reunião com a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC), que ocorreu na terça-feira (23/9), em Nova Iorque, ressaltando que a forma mais rápida e eficiente de fortalecer a resiliência é investir na capacitação das pessoas, preparando comunidades, professores e agentes públicos para responder a desastres e reduzir vulnerabilidades.



"As enchentes de 2024 deixaram claro que precisamos de modelos de financiamento diversificados e de uma governança integrada. Depender de uma única fonte de recurso fragiliza a execução de projetos de adaptação urbana”, afirmou Marjorie.



A secretária reforçou que o Rio Grande do Sul passou por um dos maiores desastres climáticos de sua história recente. "Aprendemos que nenhuma solução é eficaz se não for construída coletivamente, envolvendo governos, setor privado e principalmente as comunidades. É a união de esforços que fortalece a resiliência e garante que possamos transformar a dor em oportunidade de inovação e reconstrução", destacou.



Esta foi a última agenda da secretária Marjorie Kauffmann em Nova Iorque, encerrando a participação oficial do Governo do Estado na Semana do Clima 2025, que posicionou o Rio Grande do Sul como referência internacional em adaptação climática e cooperação subnacional.



Texto: Vanessa Trindade/Ascom Sema

Edição: Secom