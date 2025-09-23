Quarta, 24 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil lança primeira norma para exames toxicológicos

Nova regulamentação, apresentada no Congresso Brasileiro de Patologia Clínica, busca elevar a qualidade dos testes diante da crescente demanda por ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/09/2025 às 20h03
Brasil lança primeira norma para exames toxicológicos
Studio Lopes

O Brasil deu um passo inédito na regulação da toxicologia laboratorial. Durante o 57º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (CBPCML), realizado no Riocentro, no Rio de Janeiro, foi lançada a Norma PALC-TOX, um conjunto de critérios que estabelece padrões específicos de qualidade para exames toxicológicos, a partir da já consolidada acreditação PALC (Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos).

O documento, considerado pioneiro, estabelece 70 requisitos exclusivos para toxicologia, que se somam às exigências já adotadas pelo PALC em outras áreas. Os itens incluem cadeia de custódia, controle rigoroso de reagentes químicos, calibração de equipamentos, prevenção de contaminação cruzada, auditorias internas e protocolos de segurança ocupacional. Apenas laboratórios de maior complexidade (tipo 3) poderão solicitar o selo de qualidade, mediante acreditação PALC prévia ou auditoria conjunta.

“É com honra e orgulho que estamos lançando a norma PALC-TOX. Fomos provocados pela Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN) a encontrar uma forma de melhorar o acesso e a qualidade dos exames laboratoriais em toxicologia no Brasil. Essa norma nasceu do esforço coletivo de muitas pessoas, que trabalharam arduamente em cerca de um ano e meio para revisá-la e adaptá-la às legislações nacional e internacional”, afirmou o patologista clínico e toxicologista Alvaro Pulchinelli Jr., presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML).

Segundo Pulchinelli, laboratórios já participaram de auditorias-piloto, com resultados considerados promissores. “Hoje, podemos dizer que estamos lançando um instrumento que eleva o nível da toxicologia laboratorial no país”, acrescentou.

A iniciativa chega em um momento em que cresce no Brasil a procura por testes toxicológicos de alta precisão, tanto em processos judiciais quanto em políticas públicas. Apenas em 2024, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) registrou mais de 3 milhões de exames toxicológicos obrigatórios para motoristas profissionais, número que vem aumentando ano a ano com o endurecimento da legislação de trânsito e das normas de segurança ocupacional.

Para a patologista clínica Bruna Dolci, presidente regional do interior paulista da SBPC/ML e integrante da Comissão de Acreditação de Laboratórios Clínicos (CALC), a norma representa um marco para a área. “A norma PALC-TOX vem acompanhando a crescente demanda por ensaios toxicológicos no país, de alta sensibilidade, especificidade e robustez. O objetivo é apoiar laboratórios clínicos e forenses na implementação de sistemas de gestão da qualidade, garantindo resultados tecnicamente válidos, clinicamente úteis e juridicamente defensáveis”, explicou.

O cronograma prevê que a PALC-TOX entre em vigor em janeiro de 2026. Até lá, laboratórios interessados já podem se preparar e enviar documentação para o processo de acreditação. “Acreditamos muito nesse selo. O PALC é o elo entre qualidade e confiança, e agora a toxicologia ganha essa atenção especial”, afirmou Bruna.

O lançamento oficial ocorreu no estande da SBPC/ML no CBPCML, reunindo autoridades, especialistas e representantes da indústria da saúde diagnóstica.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Aninka Bongers
Sociedade Há 19 horas

Novas drogas psicoativas: desafio cresce na saúde pública

Alvaro Pulchinelli, patologista clínico e toxicologista, alerta para a rápida evolução das substâncias sintéticas, seus riscos clínicos e os impact...

 (Foto: La+)
Trabalho Formal Há 7 dias

Governo notifica 80 mil empregadores para regularizar FGTS de domésticos

Avisos serão enviados por plataforma oficial a partir desta quarta (17); regularização voluntária vai até 31 de outubro

 Imagem de Freepik
Sociedade Há 2 semanas

Uso de substâncias psicoativas entre jovens acende alerta

Especialistas em saúde mental da Clínica de Recuperação Jequitibá apontam fatores sociais e emocionais como possíveis causas do aumento, com impact...

 Imagem de Freepik
Sociedade Há 2 semanas

Dependência química afeta 64 milhões de pessoas no mundo

Relatório indica que a parcela das pessoas com transtornos relacionados ao uso de drogas que recebe tratamento ainda é baixa, especialmente entre a...

 Imagem de Freepik
Sociedade Há 2 semanas

Dependência química é uma doença e possui tratamento

A condição pode estar associada a mais de 200 problemas de saúde; especialistas da Clínica Jequitibá falam sobre o diagnóstico, opções de tratament...

Tenente Portela, RS
10°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
Sensação
2.04 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Últimas notícias
Câmara Há 5 horas

Azul e Gol negam processo de fusão em audiência na Câmara
Câmara Há 5 horas

Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Economia Há 5 horas

Camex aprova redução de tarifa de importação para 15 produtos
Internacional Há 5 horas

Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Economia Há 5 horas

Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +0,00%
Euro
R$ 6,24 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,885,16 +0,44%
Ibovespa
146,424,94 pts 0.91%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6834 (23/09/25)
11
41
51
78
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3494 (23/09/25)
01
04
09
10
11
12
14
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias