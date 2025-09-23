Quarta, 24 de Setembro de 2025
Bragantino e Bahia abrem quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Partida será disputada a partir das 15h30 da próxima quarta-feira (24)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/09/2025 às 19h18

Bragantino e Bahia, este será o confronto que abrirá as quartas de final da Copa do Brasil Feminina. A partida será disputada, a partir das 15h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (24), no estádio Cícero de Souza Marques, em Braganca Paulista.

Também nesta quarta, mas a partir das 18h, será disputado o clássico Majestoso, entre São Paulo e Corinthians. A reedição das finais do Campeonato Brasileiro do ano passado e da Supercopa Feminina de 2025 terá como palco o estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba.

Os outros dois confrontos das quartas da Copa do Brasil Feminina serão disputadas na próxima quinta-feira (25). A partir das 18h, a Arena Barueri, em Barueri, recebe Palmeiras e Sport. E às 20h a bola rola no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, para Internacional e Ferroviária.

Desafio de vídeo

Uma novidade das quartas de final da Copa do Brasil Feminina será o uso experimental da tecnologia Football Video Support (FVS). Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, a inovação é uma “metodologia de revisão em vídeo em que os técnicos das equipes podem pedir aos árbitros a checagem de lances”.

“A iniciativa da FIFA pelos testes com o FVS faz parte de um planejamento para avaliar a implantação desta metodologia em outras competições”, complementa a CBF.

Copa do Brasil Feminina

A Copa do Brasil Feminina retornou este ano ao calendário da modalidade. A competição organizada pela CBF foi disputada, inicialmente, entre 2007 e 2016, sendo a principal do país até 2012 - o Brasileirão surgiu na temporada seguinte. Com dois títulos, Santos e São José são os maiores vencedores.

Entre os participantes de 2025, somente Ferroviária (2014) e Corinthians (2016) tiveram o gosto de serem campeões. A conquista alvinegra se deu em parceria com o Audax, que era o dono da vaga no torneio.

