Quarta, 24 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Programa que leva energia trifásica ao produtor rural recebe prêmio nacional em Brasília

O Programa Energia Forte no Campo (EFC), do governo do Rio Grande do Sul, recebeu o Troféu de Reconhecimento no 1º Congresso Brasileiro de Minas e ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/09/2025 às 18h48
Programa que leva energia trifásica ao produtor rural recebe prêmio nacional em Brasília
Secretário-adjunto Marcelo Camardelli e diretor de Energia da Sema, Rodrigo Huguenin, recebem troféu em Brasília -Foto: Ascom Sema

O Programa Energia Forte no Campo (EFC), do governo do Rio Grande do Sul, recebeu o Troféu de Reconhecimento no 1º Congresso Brasileiro de Minas e Energia (CBME 2025),realizado em Brasília, na segunda-feira (22/9). O projeto, que leva energia trifásica ao produtor rural, foi destacado pela contribuição ao fortalecimento do setor energético e ao desenvolvimento da agricultura. O evento, inédito, reuniu representantes de diferentes segmentos de energia e de instituições públicas e privadas, com o objetivo de promover o diálogo e definir diretrizes estratégicas para a mineração e a energia no país.

Executado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com as cooperativas de eletrificação rural do Estado, o programa busca qualificar as redes de distribuição no meio rural, sobretudo por meio da implantação de redes trifásicas. A iniciativa tem contrapartida financeira do governo gaúcho, ampliando o acesso à energia elétrica com maior potência e qualidade. Isso garante mais conforto às famílias, além de viabilizar investimentos produtivos na agricultura, nas agroindústrias e nas indústrias instaladas no interior.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destaca que o programa foi concebido ainda quando existia a Secretaria de Minas e Energia, sendo concretizado a partir de 2020, já na Sema, com a destinação de recursos do Estado à iniciativa. “O sucesso da ação é demonstrado com o crescente investimento e adesão das cooperativas, melhorando a qualidade de vida dos produtores rurais”, reforça Marjorie.

Já o diretor do Departamento de Energia da Sema, Rodrigo Huguenin,afirma que o troféurecebido representa o reconhecimento nacional ao esforço conjunto do governo do Estado e das cooperativas em levar energia de qualidade ao meio rural. “O Programa Energia Forte no Campo já mostra resultados concretos na vida das famílias e na produção agrícola, e este prêmio reforça a importância de ampliarmos ainda mais essa iniciativa”,destaca Huguenin.

Programa entrou em sua 5ª Fase de execução

Neste mês de setembro, foi lançada a 5ª fase do Energia Forte no Campo, durante a Expointer 2025. Nesta etapa, a participação do Estado passa de 20% para até 35% e foram incluídos projetos de subestações. A estimativa é que sejam investidos R$ 369 milhões, com aporte de R$ 71,3 do governo estadual.

Resultados já alcançados

Criado em 2020, o programa Energia Forte no Campo já beneficiou 10.717 consumidores, com impacto direto no desenvolvimento econômico e na qualidade de vida das comunidades rurais. Nas quatro primeiras fases, foram executados 345 projetos, que resultaram em 973 km de linhas trifásicas em 122 municípios. O investimento estadual somou R$ 19,9 milhões, alavancando mais de R$ 102 milhões em obras realizadas em parceria com as cooperativas.

A ampliação do EFC se justifica pelos resultados já obtidos e pela necessidade de reforçar a resiliência do sistema elétrico diante dos evento meteorológico extremos que vêm atingindo o Rio Grande do Sul, especialmente as enchentes de 2024.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Evento, paralelo à Semana do Clima, ocorreu no escritório do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, em Nova Iorque -Foto: Vanessa Trindade Ascom/Sema
Meio ambiente Há 11 horas

Estado participa do evento Diálogo de Alto Nível entre Brasil-Europa-Estados Unidos sobre Mudanças Climáticas

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), participou do Diálogo de Alto Nível Brasil-Europa-Estados Un...

 -
Meio ambiente Há 13 horas

Governo do Estado promove 1º Encontro Estadual pelo Dia dos Animais, marco no fortalecimento da causa animal

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realiza, no dia 6 de outubro, o 1º Encontro Estadual pelo Dia...

 (Foto: Comunicação Social – 3º BABM)
Meio Ambiente Há 20 horas

Brigada Militar flagra desmatamento irregular em Seberi e Erval Seco

Ação do 3º BABM identificou mais de 3,9 hectares de vegetação nativa suprimida ilegalmente nos dois municípios

Secretária Marjorie Kauffmann destacou as iniciativas do RS para adaptação climática e fortalecimento da resiliência -Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema
Meio ambiente Há 1 dia

Rio Grande do Sul participa de reunião ministerial na Semana do Clima de Nova Iorque

O Rio Grande do Sul esteve presente, nesta segunda-feira (22/9), na Reunião Ministerial da Coalizão Under2, realizada em Nova Iorque durante a Sema...

 Resultados das discussões serão apresentados no Evento de Alto Nível do Secretário-Geral da ONU -Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema
Meio ambiente Há 1 dia

Governo do Estado participa de encontro de líderes mundiais sobre clima no âmbito da Assembleia Geral da ONU

O governo do Estado, representado pela secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, participou, nesta segunda-feira (22/9), do...

Tenente Portela, RS
10°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
Sensação
2.17 km/h Vento
84% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Azul e Gol negam processo de fusão em audiência na Câmara
Câmara Há 4 horas

Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Economia Há 4 horas

Camex aprova redução de tarifa de importação para 15 produtos
Internacional Há 4 horas

Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Economia Há 4 horas

Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +0,00%
Euro
R$ 6,24 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,892,27 +0,44%
Ibovespa
146,424,94 pts 0.91%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6834 (23/09/25)
11
41
51
78
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3494 (23/09/25)
01
04
09
10
11
12
14
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias