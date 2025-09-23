Programa que leva energia trifásica ao produtor rural recebe prêmio nacional em Brasília

O Programa Energia Forte no Campo (EFC), do governo do Rio Grande do Sul, recebeu o Troféu de Reconhecimento no 1º Congresso Brasileiro de Minas e Energia (CBME 2025),realizado em Brasília, na segunda-feira (22/9). O projeto, que leva energia trifásica ao produtor rural, foi destacado pela contribuição ao fortalecimento do setor energético e ao desenvolvimento da agricultura. O evento, inédito, reuniu representantes de diferentes segmentos de energia e de instituições públicas e privadas, com o objetivo de promover o diálogo e definir diretrizes estratégicas para a mineração e a energia no país.

Executado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com as cooperativas de eletrificação rural do Estado, o programa busca qualificar as redes de distribuição no meio rural, sobretudo por meio da implantação de redes trifásicas. A iniciativa tem contrapartida financeira do governo gaúcho, ampliando o acesso à energia elétrica com maior potência e qualidade. Isso garante mais conforto às famílias, além de viabilizar investimentos produtivos na agricultura, nas agroindústrias e nas indústrias instaladas no interior.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destaca que o programa foi concebido ainda quando existia a Secretaria de Minas e Energia, sendo concretizado a partir de 2020, já na Sema, com a destinação de recursos do Estado à iniciativa. “O sucesso da ação é demonstrado com o crescente investimento e adesão das cooperativas, melhorando a qualidade de vida dos produtores rurais”, reforça Marjorie.

Já o diretor do Departamento de Energia da Sema, Rodrigo Huguenin,afirma que o troféurecebido representa o reconhecimento nacional ao esforço conjunto do governo do Estado e das cooperativas em levar energia de qualidade ao meio rural. “O Programa Energia Forte no Campo já mostra resultados concretos na vida das famílias e na produção agrícola, e este prêmio reforça a importância de ampliarmos ainda mais essa iniciativa”,destaca Huguenin.

Programa entrou em sua 5ª Fase de execução

Neste mês de setembro, foi lançada a 5ª fase do Energia Forte no Campo, durante a Expointer 2025. Nesta etapa, a participação do Estado passa de 20% para até 35% e foram incluídos projetos de subestações. A estimativa é que sejam investidos R$ 369 milhões, com aporte de R$ 71,3 do governo estadual.

Resultados já alcançados

Criado em 2020, o programa Energia Forte no Campo já beneficiou 10.717 consumidores, com impacto direto no desenvolvimento econômico e na qualidade de vida das comunidades rurais. Nas quatro primeiras fases, foram executados 345 projetos, que resultaram em 973 km de linhas trifásicas em 122 municípios. O investimento estadual somou R$ 19,9 milhões, alavancando mais de R$ 102 milhões em obras realizadas em parceria com as cooperativas.

A ampliação do EFC se justifica pelos resultados já obtidos e pela necessidade de reforçar a resiliência do sistema elétrico diante dos evento meteorológico extremos que vêm atingindo o Rio Grande do Sul, especialmente as enchentes de 2024.