Estado participa do evento Diálogo de Alto Nível entre Brasil-Europa-Estados Unidos sobre Mudanças Climáticas

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), participou do Diálogo de Alto Nível Brasil-Europa-Estados Un...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/09/2025 às 17h48
Estado participa do evento Diálogo de Alto Nível entre Brasil-Europa-Estados Unidos sobre Mudanças Climáticas
Evento, paralelo à Semana do Clima, ocorreu no escritório do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, em Nova Iorque -Foto: Vanessa Trindade Ascom/Sema

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), participou do Diálogo de Alto Nível Brasil-Europa-Estados Unidos sobre Mudanças Climáticas: Garantindo o Sucesso na COP30. O evento, paralelo à Semana do Clima, foi realizado nesta terça-feira (23/9), no escritório do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais (NRDC), em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O encontro reuniu lideranças políticas, especialistas e representantes de fundações internacionais com o objetivo de refletir sobre estratégias para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, mitigar riscos e assumir metas mais ousadas para apresentar na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas no Brasil (COP30), que ocorrerá em Belém, no Pará, em novembro.



Entre os temas discutidos estiveram o alinhamento das NDCs à meta de 1,5°C, a participação dos atores subnacionais na agenda climática e a cooperação internacional, destacando a importância da coordenação entre governos nacionais e subnacionais, além da articulação entre sociedade civil, fundações e o setor privado, como caminho para ampliar impacto e acelerar a transição sustentável.

"Como secretária de Estado e vice-presidente do Iclei – Governos Locais pela Sustentabilidade, tenho escutado as vozes e as demandas dos governos subnacionais, que cada vez mais demonstram sua relevância na agenda climática global. O Rio Grande do Sul já realizou um mapeamento abrangente de suas vulnerabilidades e, com base nisso, está construindo soluções que vão da adaptação até a proteção de comunidades locais. Ao mesmo tempo em que enfrentamos grandes fragilidades, também temos inúmeras oportunidades de inovação e transformação”, afirmou a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

As NDCs (do inglês Nationally Determined Contributions – Contribuições Nacionalmente Determinadas) são os compromissos assumidos por cada país no âmbito do Acordo de Paris para reduzir emissões de gases de efeito estufa e se adaptar aos impactos das mudanças climáticas.

Lideranças presentes

O diálogo contou com a participação de nomes de destaque, como Laurence Tubiana, diretora-executiva da Fundação Europeia do Clima, Jonathan Pershing, diretor de programas ambientais da Fundação Hewlett, Ana Toni, CEO da COP30 e representantes da União Europeia.

A participação do Rio Grande do Sul reforça o papel estratégico do Estado em fóruns internacionais, ampliando sua inserção global e fortalecendo parcerias para acelerar a agenda de descarbonização, adaptação e justiça climática.

Cruz Vermelha

Ainda nesta terça-feira (23/9), o governo do Rio Grande do Sul realizou uma reunião com Nena Stoiljkovic, subsecretária-geral de Diplomacia Humanitária e Digitalização da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC). O encontro, na sede da Cruz Vermelha em Nova Iorque, foi o início do diálogo para possíveis parcerias estratégicas, ampliando a capacidade do Estado em se preparar e responder a emergências.

O encontro com Nena Stoiljkovic (à direita) foi o início do diálogo para possíveis parcerias estratégicas -Foto: Vanessa Trindade Ascom/Sema
O encontro com Nena Stoiljkovic (à direita) foi o início do diálogo para possíveis parcerias estratégicas -Foto: Vanessa Trindade Ascom/Sema

“O principal desafio do Rio Grande do Sul é construir uma cultura de risco, tornando a população capacitada para a adaptação e reação diante de desastres climáticos. Por isso, é importante termos programas permanentes de capacitação, principalmente para a comunidade, professores e agentes públicos que atuam em momentos de desastre”, afirmou a secretária.

No caso do Rio Grande do Sul, recentemente marcado por uma catástrofe climática sem precedentes, a possível parceria foi apresentada como um caminho para apoiar o Estado em frentes como prevenção, resposta e recuperação de desastres, fortalecimento da saúde e da educação, e integração de soluções inovadoras de gestão de riscos.

Texto: Vanessa Trindade/Ascom Sema
Edição: Secom

