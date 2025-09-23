Governo do Estado promove 1º Encontro Estadual pelo Dia dos Animais, marco no fortalecimento da causa animal

Quarta, 24 de Setembro de 2025
Tenente Portela, RS
Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/09/2025 às 15h48
O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realiza, no dia 6 de outubro, o 1º Encontro Estadual pelo Dia dos Animais, na Casa da Ospa, em Porto Alegre. O evento marca a celebração da data dedicada aos animais e reunirá secretários municipais, representantes de ONGs, conselhos, protetores independentes e órgãos de fiscalização para debater políticas públicas, compartilhar experiências e construir soluções conjuntas voltadas à causa animal no Rio Grande do Sul.

A iniciativa busca sensibilizar gestores e sociedade civil para a importância da proteção e do bem-estar animal, alinhada ao conceito de Saúde Única, que integra as áreas de saúde humana, animal e ambiental. No Estado, o tema ganha destaque diante de desafios como o manejo populacional de cães e gatos, o enfrentamento ao tráfico de fauna silvestre e a necessidade de consolidar instrumentos de gestão e financiamento municipais para a pauta.

Durante o encontro, que tem inscrições gratuitas, estão previstas atividades como a apresentação dos programas estaduais de bem-estar animal, o estímulo à criação de fundos municipais de bem-estar animal, com suporte técnico-jurídico, a capacitação de agentes comunitários de saúde e endemias para realização de censos pet comunitários, além de debates sobre fauna silvestre e tráfico de animais, destacando a atuação interinstitucional e o papel dos municípios.

Com a realização do 1º Encontro Estadual pelo Dia dos Animais, uma iniciativa inédita, o governo do Estado reafirma seu protagonismo na construção de políticas públicas inovadoras e participativas para a causa animal, fortalecendo a cooperação entre municípios, sociedade civil e órgãos de fiscalização.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
