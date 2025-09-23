Quarta, 24 de Setembro de 2025
Pan de Beach Tennis terá 18 países em Caraguatatuba

Competição acontece entre 25 e 28 de setembro, na Arena Nacional, no Serramar Shopping, com entrada gratuita.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/09/2025 às 14h38
Pan de Beach Tennis terá 18 países em Caraguatatuba
Bruno Brandão/Divulgação

Caraguatatuba, no litoral norte de Sáo Paulo, receberá entre os dias 25 e 28 de setembro o Campeonato Pan-Americano de Beach Tennis. A competição reunirá atletas de 18 países, com jogos realizados na Arena Nacional, instalada no Serramar Shopping.

O evento é realizado desde 2013 e faz parte do calendário oficial da modalidade nas Américas. Em 2024, ocorreu em Oranjestad, Aruba, com a participação de diferentes delegações. Na ocasião, o Brasil conquistou 28 medalhas, sendo 13 de ouro, 13 de prata e 2 de bronze.

A estrutura em Caraguatatuba contará com 15 quadras, incluindo uma central com arquibancadas, camarotes e áreas para patrocinadores. O Serramar Shopping é parceiro oficial da competição, responsável pelo suporte logístico e de serviços.

De acordo com o organizador do evento, Carlinho Romagnolli, o Pan-Americano deverá reunir aproximadamente 300 atletas. "A programação está estruturada para contemplar todas as etapas, desde o desfile das delegações até as finais das categorias", afirmou.

O calendário oficial inicia no dia 25 de setembro, às 18h, com o desfile das delegações. Na sequência, haverá o Desafio Brasil x Itália de Dupla Mista e a primeira partida da Seleção Brasileira. Os jogos eliminatórios ocorrerão das 8h30 às 19h, e as finais estão programadas para domingo, dia 28, a partir das 8h30.

O campeonato terá ainda partidas de exibição, com a participação de atletas como Michele Cappelletti, Sofia Cimatti, Maria Nakamura e Richard Gomes. O embaixador do evento será Zé Luiz.

O Pan-American Championships de Beach Tennis conta com patrocínio de Azurre, Mormaii, Zeiq, Grupo T-Line, Alquimia e Serramar Shopping. A organização está sob chancela da International Tennis Federation (ITF), em parceria com a Confederação Sul-Americana de Tênis (COSAT), Confederação Brasileira de Tênis e Federação Paulista de Tênis, com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, da Secretaria de Esportes do Estado de Sáo Paulo, promoção da Romagnolli Eventos e apoio da LINEM e Arena Nacional.

