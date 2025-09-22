Terça, 23 de Setembro de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Bia Haddad anuncia final antecipada da temporada 2025

Decisão foi tomada após eliminação no WTA 500 de Seul

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/09/2025 às 20h48
Bia Haddad anuncia final antecipada da temporada 2025
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A brasileira Beatriz Haddad Maia afirmou, nesta segunda-feira (22), que encerrou a temporada de 2025 de forma antecipada. A decisão da paulista foi anunciada alguns dias depois da eliminação no WTA 500 de Seul (Coreia do Sul), o que a fez cair do 25º para o 40º lugar do ranking de simples da Associação de Tênis Feminina (WTA, na sigla em inglês), sua pior colocação desde junho de 2022.

“Oi pessoal, estou fazendo este post para dividir com vocês que estou encerrando a minha temporada de 2025 um pouquinho antes do programado para poder descansar por um maior período o corpo e a mente. Obrigada a todos os meus patrocinadores que caminham lado a lado comigo nesta jornada maravilhosa e repleta de aprendizados que é o esporte de alto rendimento. Obrigada à minha família que sempre foi e será a minha maior base e fortaleza”, declarou a brasileira em uma postagem nas redes sociais.

[Post Instagram]

Em 2025, Bia somou 16 vitórias e 26 derrotas nas disputas de simples. A paulista esteve duas vezes no top-10 do mundo, em junho de 2023 e em outubro de 2024. Nesta última ocasião, o título do WTA de Seul e a classificação às quartas de final do US Open - um dos quatro principais torneios do circuito, os Grand Slams - renderam pontos importantes, que ela não conseguiu defender em 2025.

Esportes Há 9 horas

Brasil conquista a Copa das Nações de Futsal

Título foi garantido com vitória de 2 a 1 sobre a Polônia

 (Foto: Jefferson Botega / Agencia RBS)
Política Gremista Há 13 horas

Marcelo Marques desiste novamente de pré-candidatura à presidência do Grêmio

Marcelo Marques desiste pela segunda vez da disputa à presidência do Grêmio, alegando motivos pessoais e familiares

 Foto: Divulgação Ricardo Rafaelli
Acidente Há 13 horas

Ciclista Ricardo Rafaelli sofre acidente durante copa do brasil de paraciclismo

Durante a disputa, o representante de Tenente Portela acabou se envolvendo em uma queda e sofreu ferimentos na cabeça.

© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Esportes Há 15 horas

13ª Semana Move tem programação gratuita em unidades dos Sesc SP

Aulas abertas, vivências, cursos e bate-papos são parte das atividades

 Mesmo jogando em casa, a equipe rubro-negra não resistiu à força das adversárias e sofreu uma goleada de 11 a 0 (Foto: Divulgação | Gurias do Yucumã)
Rodada 7 Há 2 dias

Gurias do Yucumã perdem em casa para o Juventude no Gauchão Feminino

Equipe rubro-negra permanece na última posição da chave, ainda sem pontuar

