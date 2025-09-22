Terça, 23 de Setembro de 2025
Rio Grande do Sul participa de reunião ministerial na Semana do Clima de Nova Iorque

O Rio Grande do Sul esteve presente, nesta segunda-feira (22/9), na Reunião Ministerial da Coalizão Under2, realizada em Nova Iorque durante a Sema...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/09/2025 às 19h27
Secretária Marjorie Kauffmann destacou as iniciativas do RS para adaptação climática e fortalecimento da resiliência -Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema

O Rio Grande do Sul esteve presente, nesta segunda-feira (22/9), na Reunião Ministerial da Coalizão Under2, realizada em Nova Iorque durante a Semana do Clima. O encontro reuniu governadores, ministros e líderes de cerca de 200 Estados e regiões do mundo para discutir como os governos subnacionais podem ampliar sua liderança diante da crise climática global.

A Under2 é uma coalizão internacional que reúne entes mundiais comprometidos em reduzir emissões e manter o aquecimento global abaixo de 2°C. Ela fortalece a atuação de governos locais na liderança da ação climática e na cooperação global. O evento reforçou que os governos subnacionais vêm assumindo papel decisivo, entregando resultados concretos na redução de emissões e na construção de economias mais sustentáveis.

Iniciativas do Rio Grande do Sul

A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, representou o Estado no encontro. Na ocasião, destacou as iniciativas de adaptação climática, conectando políticas públicas às metas globais de redução de emissões e fortalecimento da resiliência.

Marjorie falou sobre a importância de reforçar a resiliência climática diante dos impactos recentes de eventos extremos. A secretária abordou a necessidade de se valorizar as boas práticas ambientais, citando o pagamento por serviços ambientais implementado pelo Estado, que valoriza financeiramente quem protege o meio ambiente.

Secretária abordou a experiência do Roadmap Climático, iniciativa que criou uma base de dados dos 497 municípios do Estado -Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema

Roadmap Climático

A secretária abordou, ainda, a experiência do Roadmap Climático, desenvolvido com apoio financeiro da Coalizão Under2, ligada ao Climate Group. A iniciativa criou uma base de dados dos 497 municípios do Estado. "O Roadmap Climático nos deu uma base sólida para agir e criar políticas públicas concretas. Contamos com a ajuda da Under2 para ampliar o acesso a financiamentos para adaptação", afirmou Marjorie.

Discussões globais

A participação gaúcha na Semana do Clima de Nova Iorque reforça o compromisso do Estado em atuar lado a lado com líderes regionais de diferentes países, ampliando parcerias e defendendo soluções conjuntas para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. Também nesta segunda-feira (22/9), a secretária Marjorie Kauffmann representou o Rio Grande do Sul no Diálogo de Alto Nível sobre Soluções de Adaptação Climática, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque.


Texto: Vanessa Trindade/Ascom Sema
Edição: Anderson Machado/Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
