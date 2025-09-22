Terça, 23 de Setembro de 2025
Aumenta procura por seguro pessoal de mobilidade no Brasil

No Dia Mundial Sem Carro, a Seguros SURA reforça compromisso com o deslocamento protegido e as transformações urbanas por meio do Mobi Livre, com c...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/09/2025 às 16h53
Aumenta procura por seguro pessoal de mobilidade no Brasil
Em um cenário de crescente debate sobre mobilidade urbana e segurança nos trajetos, a Seguros SURA divulgou o desempenho do Mobi Livre, seu produto pessoal focado na proteção de indivíduos em qualquer meio de transporte. A solução registrou um crescimento de 549% em prêmio emitido no primeiro quadrimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Lançado em setembro de 2022, ele é um contrato de proteção vinculado ao CPF do cliente, desenhado para acompanhar o segurado em seus deslocamentos, seja a pé, de bicicleta, utilizando transporte público ou em veículo próprio. Entre agosto de 2024 e julho de 2025, foram R$ 538 milhões em prêmios emitidos e aproximadamente R$ 6 milhões em receita. Atualmente, a carteira soma 15.998 apólices ativas.

A solução possui cobertura de Responsabilidade Civil para danos a terceiros, que se estende para além do trânsito. Ela abrange situações cotidianas em que o usuário, ou mesmo seus dependentes e animais de estimação, cause prejuízos a outras pessoas ou seus bens. "Por exemplo, se a pessoa atropela alguém na rua, ou se seu filho choca um carrinho de pipoca no parque, ou ainda se seu cachorro morde alguém, o plano pode cobrir os custos de reparo ou tratamento. A proteção é sempre para pessoa física e uso particular, nunca para CNPJ", explica Patrizia Pavani, diretora de Acessos da Seguros SURA Brasil.

A base de clientes da solução é diversificada, com a maior parte na faixa etária de 45 a 60 anos (40,12%). Clientes entre 29 e 44 anos representam 29,65% das apólices, enquanto a faixa de 61 a 79 anos corresponde a 25,28%. Geograficamente, o Sudeste concentra 61,73% delas, seguido pelo Centro-Oeste (23,99%) e Sul (9,15%).

Segundo Rogério Hashimoto, Líder de Soluções de Mobilidade da Seguros SURA Brasil, há ainda uma expectativa de abranger a geração Z, visto que esta faixa etária demonstra uma crescente preferência por bicicletas e patinetes elétricos em detrimento do carro, valorizando a sustentabilidade, a economia e a flexibilidade no deslocamento nas cidades, conforme evidenciado pela pesquisa "Alelo Tendências de Mobilidade da Geração Z", realizada pela Alelo em conjunto com o Instituto Júnior Mackenzie.

De acordo com a SURA, o avanço da iniciativa é resultado de uma combinação de fatores. Além da cobertura de franquia, vista como um investimento pelos consumidores, a empresa destaca o olhar dos usuários para um dia a dia mais protegido. "O desempenho confirma que há uma demanda crescente por soluções que protejam o transitar das pessoas de forma ampla, acompanhando as diferentes formas de deslocamento e as transformações urbanas", afirma Hashimoto. "Nosso compromisso é ter um portfólio que se adapta a essa realidade, garantindo mais segurança e tranquilidade para os cidadãos em seus percursos diários."

© Marcelo Camargo/Agência Brasil
