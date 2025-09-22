Terça, 23 de Setembro de 2025
Governo do Estado participa de encontro de líderes mundiais sobre clima no âmbito da Assembleia Geral da ONU

O governo do Estado, representado pela secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, participou, nesta segunda-feira (22/9), do...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/09/2025 às 16h53
Governo do Estado participa de encontro de líderes mundiais sobre clima no âmbito da Assembleia Geral da ONU
Resultados das discussões serão apresentados no Evento de Alto Nível do Secretário-Geral da ONU -Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema

O governo do Estado, representado pela secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, participou, nesta segunda-feira (22/9), do Diálogo de Alto Nível sobre Soluções de Adaptação Climática, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque. O encontro de líderes mundiais sobre clima no âmbito da Assembleia Geral da ONU foi promovido pela equipe de Ação Climática do Secretário-Geral da ONU, em parceria com Brasil, Itália, Palau, África do Sul e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O evento destacou a urgência em se avançar no financiamento e na implementação da adaptação climática. De acordo com o Relatório de Lacunas de Adaptação 2024, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), os recursos necessários para adaptação são de oito a 14 vezes maiores que os fluxos atuais de financiamento público. Embora quase todos os países já possuam planos de adaptação, menos da metade apresenta avanços concretos.

Plano Rio Grande: resiliência e reconstrução

Em sua fala, a secretária Marjorie, que também representou todos os governos subnacionais por meio do Iclei – Governos Locais pela Sustentabilidade, destacou que o Rio Grande do Sul tem enfrentado, nos últimos anos, alguns dos desastres meteorológicos mais severos de sua história recente. “As enchentes que marcaram 2023 e 2024 revelaram a urgência de articular reconstrução e adaptação em uma mesma estratégia. Nesse contexto, o Plano Rio Grande surge como um programa robusto de resiliência e reconstrução, alinhado à agenda climática global e conectado ao nosso plano de ação climática, o ProClima 2050 , e ao Roadmap Climático , que reúne informações de todos os 497 municípios gaúchos”, afirmou a secretária.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Segundo Marjorie, o endividamento dos produtores rurais gaúchos, provocado pelas mudanças do clima, supera os R$ 70 bilhões, principalmente pela frustração de safras derivada de secas sucessivas. “O Rio Grande do Sul está pronto para ser um laboratório de instrumentos financeiros inovadores. Temos instituições financeiras parceiras e buscamos ampliar o acesso a fundos internacionais, como o Fundo Verde do Clima. Mas é fundamental que esses mecanismos sejam estruturados para apoiar o novo objetivo global de adaptação que será debatido na Conferência do Clima de Belém (COP30), com indicadores que reflitam a realidade dos territórios”, reforçou.

Os resultados das discussões serão apresentados no Evento de Alto Nível do Secretário-Geral da ONU, nesta quarta-feira (24/9), e integrarão um Pacote de Adaptação para a COP30, que acontece no mês de novembro. A expectativa é gerar compromissos concretos que reduzam as lacunas de financiamento e implementação, acelerando a adaptação em escala global.

Semana do Clima de Nova Iorque

Agenda funciona como um espaço estratégico de articulação antes das Conferências do Clima (COPs) -Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema
Agenda funciona como um espaço estratégico de articulação antes das Conferências do Clima (COPs) -Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema

Ainda nesta segunda-feira, a secretária participou da abertura oficial da Semana do Clima de Nova Iorque, um dos mais relevantes fóruns globais sobre mudanças climáticas. O encontro tem como objetivo debater soluções práticas e acelerar compromissos rumo à descarbonização, adaptação e resiliência.

A agenda, realizada anualmente em paralelo à Assembleia Geral da ONU, funciona como um espaço estratégico de articulação antes das Conferências do Clima (COPs). Nela, Estados, cidadãos e instituições não governamentais podem apresentar avanços, firmar parcerias e mobilizar recursos para enfrentar a crise climática em escala global.

A Semana do Clima de Nova Iorque (Climate Week NYC) é um evento anual e, neste ano, ocorre de 22 a 29 de setembro, com o tema "É a hora" ("It's time"), enfatizando a urgência da ação climática.

Texto: Vanessa Trindade/Ascom Sema
Edição: Secom

Secretária Marjorie Kauffmann destacou as iniciativas do RS para adaptação climática e fortalecimento da resiliência -Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema
