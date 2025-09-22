Marcelo Marques desiste novamente de pré-candidatura à presidência do Grêmio

Pré-candidato à presidência do Grêmio, Marcelo Marques anunciou nesta segunda-feira (22) a desistência de concorrer ao cargo de presidente do clube pela segunda vez. O anúncio foi feito pelas suas redes sociais, em que esclareceu que suas questões para desistir são pessoais e familiares.

“Escrevo com serenidade e em oração, pedindo a Deus a sabedoria. Depois de muita reflexão, decidi retirar minha pré-candidatura à presidência do Grêmio”, anunciou Marques.

A primeira desistência

A decisão mexe com o cenário político gremista mais uma vez. No final do mês de agosto (dia 27/8), Marques já havia desistido, alegando que o fator político havia sido o motivo para a desistência. — Não sou mais candidato. É uma decisão irreversível. Foi uma análise equivocada minha de que conseguiria cuidar de tudo e, estando lá, passar por cima da questão política. Mas tem muitos que estão ali porque a política está à frente do clube — disse à época, no Sala de Redação, da Rádio Gaúcha.

O retorno ao processo eleitoral

Dois dias depois de anunciar a desistência da candidatura à presidência do Grêmio de “forma irreversível”, o empresário Marcelo Marques voltou a se manifestar sobre o tema para anunciar que está de volta ao processo eleitoral do Grêmio.







O anúncio foi feito nas redes sociais do empresário por volta das 14h. Em um vídeo, ele se manifestou à torcida gremista, agradeceu o apoio recebido nas últimas 48 horas e pediu desculpas “pelo susto”.





