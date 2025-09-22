Terça, 23 de Setembro de 2025
Marcelo Marques desiste novamente de pré-candidatura à presidência do Grêmio

Marcelo Marques desiste pela segunda vez da disputa à presidência do Grêmio, alegando motivos pessoais e familiares

Por: Andre Eberhardt Fonte: GZH
22/09/2025 às 16h03
Marcelo Marques desiste novamente de pré-candidatura à presidência do Grêmio
(Foto: Jefferson Botega / Agencia RBS)
Pré-candidato à presidência do Grêmio, Marcelo Marques anunciou nesta segunda-feira (22) a desistência de concorrer ao cargo de presidente do clube pela segunda vez.
O anúncio foi feito pelas suas redes sociais, em que esclareceu que suas questões para desistir são pessoais e familiares.
“Escrevo com serenidade e em oração, pedindo a Deus a sabedoria. Depois de muita reflexão, decidi retirar minha pré-candidatura à presidência do Grêmio”, anunciou Marques.
A primeira desistência
A decisão mexe com o cenário político gremista mais uma vez. No final do mês de agosto (dia 27/8), Marques já havia desistido, alegando que o fator político havia sido o motivo para a desistência.
— Não sou mais candidato. É uma decisão irreversível. Foi uma análise equivocada minha de que conseguiria cuidar de tudo e, estando lá, passar por cima da questão política. Mas tem muitos que estão ali porque a política está à frente do clube — disse à época, no Sala de Redação, da Rádio Gaúcha.
O retorno ao processo eleitoral
Dois dias depois de anunciar a desistência da candidatura à presidência do Grêmio de “forma irreversível”, o empresário Marcelo Marques voltou a se manifestar sobre o tema para anunciar que está de volta ao processo eleitoral do Grêmio.



O anúncio foi feito nas redes sociais do empresário por volta das 14h. Em um vídeo, ele se manifestou à torcida gremista, agradeceu o apoio recebido nas últimas 48 horas e pediu desculpas “pelo susto”.
 
 
 


