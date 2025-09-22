Terça, 23 de Setembro de 2025
Ciclista Ricardo Rafaelli sofre acidente durante copa do brasil de paraciclismo

Durante a disputa, o representante de Tenente Portela acabou se envolvendo em uma queda e sofreu ferimentos na cabeça.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
22/09/2025 às 15h24
Foto: Divulgação Ricardo Rafaelli

O atleta portelense de paraciclismo Ricardo Rafaelli sofreu um acidente neste domingo (21) durante a disputa da Copa do Brasil de Paraciclismo de Estrada, realizada na orla de Cabo Branco, em João Pessoa, na Paraíba. A prova reuniu paratletas de diversas regiões do país e é considerada uma das principais competições nacionais da modalidade.

Durante a disputa, o representante de Tenente Portela acabou se envolvendo em uma queda e sofreu ferimentos na cabeça. Ele recebeu atendimento imediato da equipe médica presente no evento e foi encaminhado a uma unidade hospitalar da capital paraibana, onde passou por exames.

De acordo com informações preliminares, o atleta encontra-se em recuperação e segue sendo monitorado. A Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), organizadora da competição, destacou que todos os protocolos de segurança foram seguidos e que prestou assistência integral ao paratleta.

A etapa de João Pessoa faz parte do calendário oficial da CBC e soma pontos importantes no ranking nacional de paraciclismo. Mesmo com o acidente, o atleta portelense reforça a representatividade da região Noroeste gaúcha no cenário esportivo nacional, mostrando superação e dedicação ao esporte adaptado.

Nos últimos anos, Tenente Portela tem se destacado com atletas em diferentes modalidades, e a presença em competições de nível nacional evidencia a força do esporte no município.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
