Terça, 23 de Setembro de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo abre crédito de R$ 12 bilhões para produtores rurais

Medida visa atender a quem foi atingido por eventos climáticos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/09/2025 às 13h08

Uma linha de crédito que possibilita liquidar ou amortizar dívidas de produtores rurais cujas atividades foram prejudicadas por eventos climáticos foi criada pelo governo federal. A medida consta da Resolução nº 5.247 , publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (22).

De acordo com o Planalto, a resolução cria uma linha de crédito rural de até R$ 12 bilhões permitirá liquidar ou amortizar parcelas ou operações de crédito rural de custeio e de investimento.

A medida inclui operações que já tenham sido objeto de renegociação ou de prorrogação, contratadas ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e contratadas pelos demais produtores rurais.

Estão também incluídas as operações de Cédulas de Produto Rural (CPRs), desde que:

  • Tenham sido originalmente contratadas ou emitidas até 30 de junho de 2024, que estavam em situação de adimplência em 30 de junho de 2024, e que estavam em situação de inadimplência em 5 de setembro de 2025;
  • Tenham sido renegociadas ou prorrogadas com vencimento da parcela ou da operação previsto para o período de 5 de setembro de 2025 a 31 de dezembro de 2027 e estejam em situação de adimplência na data de contratação desta linha de crédito.

Produtores rurais e cooperativas

A linha de crédito beneficiará produtores rurais e cooperativas de produção agropecuária, na qualidade de produtor rural.

“O empreendimento financiado deve estar localizado em municípios que tenham decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência em, pelo menos, dois anos no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2024, em decorrência de enxurradas, alagamentos, inundações, chuva de granizo, chuvas intensas, tornados, onda de frio, geada, vendaval, seca ou estiagem, com reconhecimento do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional”, explica o Planalto.

Podem também acessar a linha de crédito, “produtores que tenham duas perdas de, no mínimo, 20% do rendimento médio da produção em, pelo menos, duas das três principais atividades agrícolas, levando-se em conta critérios para o cálculo da perda, determinados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária”.

A linha de crédito terá os seguintes limites:

  • Até R$ 250 mil para beneficiário do Pronaf;
  • Até R$1,5 milhão para beneficiário do Pronamp;
  • Até R$ 3 milhões para os demais produtores rurais.

O reembolso terá prazo de até nove anos, incluído até um ano de carência, de acordo com a capacidade de pagamento do mutuário.

Interessados em acessar esse crédito devem ficar atentos ao prazo para contratação, que vai até 10 de fevereiro de 2026.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 8 horas

Latam anuncia compra de 24 aviões da Embraer

Acordo tem valor de US$ 2,1 bilhões e prevê mais 50 unidades
Economia Há 11 horas

Leilão do Tecon 10 de Santos deve ocorrer entre 15 e 18 de dezembro

Novo terminal deve dobrar capacidade de contêneires no porto

 Imagem Banco de Imagens
Economia Há 12 horas

Aumenta procura por seguro pessoal de mobilidade no Brasil

No Dia Mundial Sem Carro, a Seguros SURA reforça compromisso com o deslocamento protegido e as transformações urbanas por meio do Mobi Livre, com c...
Economia Há 16 horas

Haddad diz que política fiscal não depende apenas do governo federal

Responsabilidade fiscal também cabe ao Congresso e Judiciário

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 18 horas

Projeções do mercado para inflação, PIB, Selic e dólar ficam estáveis

Focus mantém em 4,83% estimativa de inflação para 2025

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.4 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h23 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
23° 11°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 11°
Domingo
21° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa
Política Há 5 horas

Relator da CPMI pede prisão preventiva de sócio do "Careca do INSS
Internacional Há 5 horas

"Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir", diz Lula
Saúde Há 8 horas

Governo inaugura centro cirúrgico e setor de endoscopia e colonoscopia do Hospital São Pedro, em Garibaldi
Economia Há 8 horas

Latam anuncia compra de 24 aviões da Embraer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,05%
Euro
R$ 6,30 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 639,459,39 +0,23%
Ibovespa
145,109,25 pts -0.52%
Mega-Sena
Concurso 2917 (20/09/25)
06
19
38
41
46
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6833 (22/09/25)
03
07
09
22
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3493 (22/09/25)
02
03
04
05
06
10
11
13
15
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias