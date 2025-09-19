Sexta, 19 de Setembro de 2025
Segundo Festival Paralímpico do ano quer reunir mais de 20 mil jovens

Primeira edição, em junho, concentrou 27 mil crianças e adolescentes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/09/2025 às 18h32

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) espera reunir mais de 20 mil pessoas com idades entre sete e 23 anos na segunda edição do Festival Paralímpico em 2025 . O evento, com o nome Festival Loterias Caixa, será realizado neste sábado (20), das 9h às 11h30 (horário de Brasília), em 105 locais de 26 estados do país e do Distrito Federal , com atividades de vivência no esporte adaptado.

As inscrições ainda estão abertas para as atividades no Centro de Treinamento Paralímpico, que fica no quilômetro 11,5 da Rodovia dos Imigrantes, na zona sul de São Paulo. Elas são gratuitas e podem ser até 23h59 desta sexta-feira (19) por meio de um formulário digital . Nas outras 104 sedes, o cadastro ocorreu em horário comercial, diretamente nos locais .

Cada núcleo apresentará várias modalidades, utilizando equipamentos adaptados. No CT Paralímpico, por exemplo, os esportes que poderão ser praticados são atletismo, badminton e vôlei sentado. A estrutura costuma receber a preparação dos principais atletas paralímpicos do país.

Segundo o CPB, crianças, jovens e adultos que atendam a faixa etária do Festival também podem participar, com inscrições limitadas a 20% do público total. O evento antecede o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no domingo (21), e o Dia do Atleta Paralímpico, comemorado na próxima segunda-feira (22).

"O objetivo do Festival é provocar a criança a fazer atividade física. Então, quanto mais crianças nós atingirmos, melhor", disse Ramon Pereira, diretor de Desenvolvimento Esportivo do CPB, à página oficial do Comitê.

O Festival Paralímpico ocorre desde 2018. De 2023 para cá, passou a ter duas edições anuais. A primeira deste ano foi em junho, em 125 cidades do país. Na ocasião, o CT Paralímpico deu lugar, como representante da capital paulista, a nove unidades dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) e uma da Rede Lucy Montoro. O evento reuniu mais de 27 mil inscritos, um recorde desde a criação.

