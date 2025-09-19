Sexta, 19 de Setembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Conmebol anula 2º amarelo e libera Plata para defender o Flamengo

Atacante fica à disposição para 2º jogo das quartas da Libertadores

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/09/2025 às 17h33
Conmebol anula 2º amarelo e libera Plata para defender o Flamengo
© Gilvan de Souza/Flamengo

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anulou o segundo cartão amarelo recebido pelo atacante Gonzalo Plata, do Flamengo , na vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes, na última quinta-feira (18), no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores.

Com isso, o equatoriano está à disposição do técnico Filipe Luís para o jogo de volta, na próxima quinta (25) , às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional .

Aos 36 minutos do segundo tempo da partida no Rio de Janeiro, Plata dividiu uma bola com Facundo Rodríguez perto da entrada da área. Apesar de o zagueiro ter atingido o jogador rubro-negro, o árbitro Andres Rojas entendeu que a falta foi do equatoriano e deu o segundo amarelo ao atacante, expulsando-o de campo.

Nesta sexta-feira (19), a Conmebol divulgou um vídeo analisando o lance e reconheceu o erro da arbitragem , indicando que Rodríguez chuta o pé de Plata e não o contrário.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A entidade, porém, reforçou que, segundo o protocolo do árbitro de vídeo (VAR), a tecnologia pode interferir somente em quatro situações revisáveis - gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade - e que o lance em questão não se enquadrava em nenhuma delas para ser corrigido no ato.

O Flamengo divulgou uma nota oficial criticando a arbitragem de Andres Rojas , considerando-a "um desfile de equívocos" e que a mesma foi conduzida de forma "tendenciosa".

Ainda conforme o comunicado, emitido nesta sexta, o Rubro-Negro reclamou de "faltas invertidas e cartões amarelos aplicados de maneira desproporcional", de um pênalti não marcado a favor que o gol do Estudiantes teria sido validado "após toque no braço aberto do atacante, que expandiu sua área para além do movimento natural assumindo o risco".

A vitória por 2 a 1 deixa o Flamengo com a vantagem do empate para o jogo de volta. Os argentinos precisam ganhar por dois ou mais gols no tempo normal para avançarem. Se o Estudiantes vencer por um gol de saldo e igualar o placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

Copa do Brasil Feminina terá São Paulo e Corinthians nas quartas

Sorteio na sede da CBF definiu confrontos por vaga nas semifinais
Esportes Há 4 horas

Flamengo vence e ainda sonha com vaga na final do Mundial de basquete

Alexey decide, mas Rubro-Negro depende de outro resultado para seguir
Esportes Há 5 horas

De volta a Tóquio, Alison dos Santos é prata no Mundial de Atletismo

Em prova de recuperação, Piu assegura 2º pódio brasileiro no evento

 Sports News - Miami
Esportes Há 7 horas

Brasil e EUA disputam exclusividade de artigo esportivo

Estudo inédito conduzido por ex-atleta brasileiro recebe propostas simultâneas de publicação de revistas científicas do Brasil e dos Estados Unidos...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 20 horas

Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial

Em baixa na temporada, brasileira perderá, pelo menos, 15 posições

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 31°
30° Sensação
1.79 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h27 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
22° 17°
Segunda
18° 10°
Terça
19°
Quarta
22°
Últimas notícias
Saúde Há 59 segundos

Secretaria da Saúde confirma surto de doença meningocócica em Bento Gonçalves
Cultura Há 1 minuto

Museu Histórico Farroupilha, em Piratini, recebe doação de lança histórica utilizada na Guerra dos Farrapos
Esportes Há 1 minuto

Conmebol anula 2º amarelo e libera Plata para defender o Flamengo
Saúde Há 1 minuto

35 anos do SUS: sistema é maior conquista social do país, diz ministro
Saúde Há 17 minutos

SUS: 76% da população brasileira têm atendimento gratuito de saúde

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,24%
Euro
R$ 6,25 -0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 650,945,88 -1,70%
Ibovespa
145,838,44 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 2916 (18/09/25)
05
11
16
27
40
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6830 (18/09/25)
27
28
30
34
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3490 (18/09/25)
02
03
04
07
08
11
13
14
15
16
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias