Sexta, 19 de Setembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Flamengo vence e ainda sonha com vaga na final do Mundial de basquete

Alexey decide, mas Rubro-Negro depende de outro resultado para seguir

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/09/2025 às 14h03

Se perdeu na estreia com uma cesta no último segundo, desta vez o Flamengo saiu de quadra vencedor graças aos pontos nos instantes finais. Nesta sexta-feira (19), o Rubro-Negro superou o Illawarra Hawks, da Austrália, por 84 a 82, pela fase de grupos da Copa Intercontinental de Clubes da Federação Internacional de Basquete (Fiba), considerada o Mundial da modalidade. O torneio acontece em Singapura.

O armador Alexey foi o protagonista da vitória. Além de maior pontuador do Flamengo na partida, com 22 pontos, o camisa 47 foi responsável tanto pela cesta de três pontos que levou o duelo para a prorrogação, como a que fez no segundo final do tempo extra, ao invadir o garrafão e garantir os dois pontos que deram o triunfo ao Rubro-Negro. Alexey ainda distribuiu oito assistências e apanhou nove rebotes, sendo o principal jogador do time brasileiro nos dois fundamentos.

A situação do Flamengo no Grupo B do Mundial é dramática. A equipe terminou a participação na primeira fase com uma vitória, uma derrota e saldo zero (175 pontos feitos e 175 sofridos). Na quinta-feira (18), o Rubro-Negro foi derrotado por 93 a 91 para o NBA G-League United, time norte-americano com destaques da G-League, uma espécie de "liga de acesso" à NBA.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apenas o líder da chave vai à final, então os brasileiros precisam que o Illawarra vença o NBA G-League United por exatos dois pontos de diferença na partida deste sábado (20), às 6h (horário de Brasília). Desta forma, haveria um tríplice empate no saldo de pontos e o finalista seria o time com mais pontos feitos. Os norte-americanos se classificam mesmo se perderem por um ponto. A equipe australiana fica com a vaga apenas se ganhar por três ou mais pontos.

Quem for à decisão já sabe que terá pela frente o Unicaja, atual campeão. Nesta sexta, o time espanhol venceu o Utsunomiya Brex, do Japão, por 97 a 68, alcançando a segunda vitória em dois jogos e garantindo a liderança do Grupo A. A final está marcada para domingo (21), às 8h. Mais cedo, às 5h, ocorre a disputa de terceiro lugar.

O Flamengo busca o terceiro título mundial após as conquistas de 2014 e 2022. Além do Rubro-Negro, outros dois clubes brasileiros já venceram a competição: o Sírio, em 1979, e o Sesi Franca, em 2023.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Gilvan de Souza/Flamengo
Esportes Há 7 minutos

Conmebol anula 2º amarelo e libera Plata para defender o Flamengo

Atacante fica à disposição para 2º jogo das quartas da Libertadores
Esportes Há 3 horas

Copa do Brasil Feminina terá São Paulo e Corinthians nas quartas

Sorteio na sede da CBF definiu confrontos por vaga nas semifinais
Esportes Há 5 horas

De volta a Tóquio, Alison dos Santos é prata no Mundial de Atletismo

Em prova de recuperação, Piu assegura 2º pódio brasileiro no evento

 Sports News - Miami
Esportes Há 7 horas

Brasil e EUA disputam exclusividade de artigo esportivo

Estudo inédito conduzido por ex-atleta brasileiro recebe propostas simultâneas de publicação de revistas científicas do Brasil e dos Estados Unidos...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 20 horas

Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial

Em baixa na temporada, brasileira perderá, pelo menos, 15 posições

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 31°
30° Sensação
1.79 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h27 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
22° 17°
Segunda
18° 10°
Terça
19°
Quarta
22°
Últimas notícias
Saúde Há 59 segundos

Secretaria da Saúde confirma surto de doença meningocócica em Bento Gonçalves
Cultura Há 1 minuto

Museu Histórico Farroupilha, em Piratini, recebe doação de lança histórica utilizada na Guerra dos Farrapos
Esportes Há 1 minuto

Conmebol anula 2º amarelo e libera Plata para defender o Flamengo
Saúde Há 1 minuto

35 anos do SUS: sistema é maior conquista social do país, diz ministro
Saúde Há 17 minutos

SUS: 76% da população brasileira têm atendimento gratuito de saúde

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,24%
Euro
R$ 6,25 -0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 650,945,88 -1,70%
Ibovespa
145,838,44 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 2916 (18/09/25)
05
11
16
27
40
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6830 (18/09/25)
27
28
30
34
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3490 (18/09/25)
02
03
04
07
08
11
13
14
15
16
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias