Quinta, 18 de Setembro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil é eliminado do Campeonato Mundial de vôlei masculino

Seleção brasileira perde para a Sérvia em sua última apresentação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/09/2025 às 17h14

O Brasil foi desclassificado do Campeonato Mundial de vôlei masculino, que está sendo disputado em Manila (Filipinas), após a vitória, nesta quinta-feira (18), da República Tcheca sobre a China por 3 sets a 0 (parciais de 26/24, 29/19 e 25/18). Após este resultado, a seleção brasileira ficou na terceira posição do Grupo H (apenas os dois primeiros colocados de cada chave avançam na competição).

A confirmação da desclassificação na competição do time brasileiro veio horas após a derrota para a Sérvia por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/20 e 25/22). Nesta partida, o maior pontuador do Brasil foi o oposto Alan, que somou 10 pontos, nove de ataque e um de bloqueio.

Com a queda precoce na competição, a seleção brasileira cumpre a sua pior campanha na história do Campeonato Mundial, ficando na 17ª posição da classificação final.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
jcomp/Freepik
Esportes Há 23 horas

Corrida 7K Doação de Órgãos reúne 500 inscritos em Santos

Evento integra o Setembro Verde e reforça mensagens de solidariedade e conscientização sobre a importância da doação de órgãos

 Divulgação Surf para Todos
Esportes Há 1 dia

Evento itinerante une surf, inclusão e sustentabilidade

Projeto combina esporte e preservação ambiental por quatro cidades brasileiras
Esportes Há 1 dia

Justiça proíbe Torcida Jovem do Flamengo de ir a estádios de futebol

Associados não poderão frequentar qualquer evento esportivo

 -
Esporte e lazer Há 2 dias

Governo do Estado lança edital para realização do Circuito Estadual de Skate

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), lança o Edital de Chamada Pública 06/2025 do Programa Esporte em Movimento...
Esportes Há 4 dias

Corinthians vence Cruzeiro e conquista o hepta do Brasileirão Feminino

TV Brasil transmitiu o triunfo de 1 a 0 das Brabas do Timão

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 29°
24° Sensação
2.05 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sexta
33° 16°
Sábado
25° 18°
Domingo
28° 17°
Segunda
17° 10°
Terça
17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 1 minuto

Depressão e ansiedade afetam cada vez mais idosos
Senado Federal Há 2 minutos

Presidente da CPMI nega aplicação de medidas contra Nelson Wilians
Geral Há 2 minutos

Fraudes enfraquecem fiscalização na mineração, dizem movimentos
Entretenimento Há 15 minutos

Festa de Flores e Morangos terá entrada solidária
Câmara Há 16 minutos

CPMI reforça investigação a suspeitos por descontos fraudulentos de aposentados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,08%
Euro
R$ 6,25 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 660,427,23 +1,32%
Ibovespa
145,499,48 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6829 (17/09/25)
42
52
57
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3489 (17/09/25)
01
02
05
08
09
11
14
16
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias