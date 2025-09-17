Quarta, 17 de Setembro de 2025
14°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula envia à Câmara projeto para regulação econômica de big techs

Objetivo é combater práticas de concorrência desleais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/09/2025 às 20h09
Lula envia à Câmara projeto para regulação econômica de big techs
© Valter Campanato/Agência Brasil

O governo federal enviou à Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (17), um projeto de lei de regulação econômica das big techs, com medidas para combater práticas que prejudiquem a concorrência no mundo digital . O projeto foi elaborado pela Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda junto a um grupo técnico coordenado pela Casa Civil.

O projeto propõe ajustes no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC - Lei nº 12.529/2011) possibilitando a criação de novos mecanismos para impedir o abuso de poder econômico por grandes plataformas digitais.

O texto busca prevenir práticas que prejudiquem a livre concorrência e garantir mais transparência, equilíbrio e liberdade de escolha, além de menores preços, a consumidores e empresas. A ideia, segundo o governo, é corrigir distorções, baratear serviços e preservar o espaço para inovação.

Durante apresentação do projeto, no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a concorrência é uma velha conhecida do capitalismo que tem a tendência a concentrar o capital em poucas mãos, acarretando na formação de oligopólios e monopólios na economia.

"O mundo digital evoluiu tão rápido que a legislação não acompanhou o passo a passo da concentração de poder e dinheiro que esses grande grupos econômicos mantém hoje. É dever do Estado regular um setor tão concentrado, impedindo práticas desleais e anticoncorrenciais que vão prejudicar os pequenos, médios e até grandes negócios", destacou o ministro.

Haddad fez questão de destacar que o processo de elaboração do projeto teve início há mais de um ano e passou por consulta pública. "Esse projeto versa sobre ambiente de negócios e práticas concorrenciais justas no Brasil", destacou.

Designação e obrigações

O projeto de lei cria dois processos administrativos no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade):

  • a designação de plataformas de relevância sistêmica para mercados digitais e
  • a determinação de obrigações especiais para as plataformas designadas.

De acordo com o PL, o Cade deverá fazer essa designação a partir de características qualitativas, além de observar um piso mínimo de faturamento — acima de R$ 5 bilhões anuais no Brasil e R$ 50 bilhões em termos globais. A designação será feita caso a caso, mediante instauração de processo administrativo e sujeita à aprovação do Tribunal do Cade.

O texto prevê que as plataformas poderão ser submetidas a regras prévias de transparência, obrigações, proibições e procedimentos específicos. Assim como na designação, a determinação de obrigações especiais às plataformas digitais será submetida à aprovação colegiada do Tribunal do Cade, que deverá especificar as obrigações e determinar multa em caso de descumprimento.

Há ainda a previsão de criação da Superintendência de Mercados Digitais (SMD), unidade especializada no Cade para tratar dos novos procedimentos relacionados às plataformas de relevância sistêmica em mercados digitais.

A nova unidade será responsável por monitorar mercados digitais, instruir os processos de designação de agentes econômicos e de determinação de obrigações especiais, submetendo-os ao Tribunal do Cade, além de observar o cumprimento das obrigações e investigar possíveis violações.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Política Há 4 horas

CCJ do Senado aprova relatório que regulamenta reforma tributária

Matéria vai a plenário com pedido de urgência

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Política Há 5 horas

Tebet: Pec da Blindagem é risco à democracia e não interessa ao país

Ela disse esperar que a proposta seja rejeitada pelo Senado

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 5 horas

Câmara restabelece voto secreto em PEC da Blindagem

Motta permitiu que tema fosse apreciado novamente

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 8 horas

PEC da Blindagem se estenderá a deputados estaduais e distritais

Justiça só pode processar com prévia autorização da Casa legislativa

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 10 horas

Câmara derruba voto secreto em PEC da Blindagem por falta de quórum

Foram 296 votos a favor, mas o mínimo necessário era de 308 votos

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 28°
20° Sensação
2.71 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Quinta
29° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
28° 17°
Domingo
26° 17°
Segunda
17°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 2 minutos

Lula sanciona lei contra adultização de crianças nas redes
Justiça Há 16 minutos

Moraes proíbe agentes do GSI na escolta de deslocamentos de Bolsonaro
Economia Há 16 minutos

Petrobras anuncia investimentos em ações socioambientais no Rio
Entretenimento Há 32 minutos

Documentário ‘Lendo o Mundo’ destaca legado de Paulo Freire
Justiça Há 46 minutos

Mendes pede parecer sobre ações contra impeachment de ministros do STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 +0,02%
Euro
R$ 6,28 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 655,421,74 +0,45%
Ibovespa
145,593,63 pts 1.06%
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6828 (16/09/25)
53
54
62
66
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3488 (16/09/25)
01
03
04
05
06
08
09
11
12
13
14
15
17
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2823 (15/09/25)
02
08
09
12
13
17
18
26
41
44
61
67
76
77
79
80
82
84
87
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2860 (15/09/25)
08
18
41
42
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias