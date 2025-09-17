Quarta, 17 de Setembro de 2025
Corrida 7K Doação de Órgãos reúne 500 inscritos em Santos

Evento integra o Setembro Verde e reforça mensagens de solidariedade e conscientização sobre a importância da doação de órgãos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/09/2025 às 19h38
Corrida 7K Doação de Órgãos reúne 500 inscritos em Santos
jcomp/Freepik

A Praia da Aparecida, em Santos, será palco da Corrida 7K Doação de Órgãos – Correndo por uma Causa, no dia 20 de setembro de 2025, das 7h às 11h. Todas as 500 vagas disponibilizadas para a prova foram preenchidas, confirmando a adesão da comunidade e de atletas à iniciativa que une esporte, saúde e solidariedade.

Mais do que uma competição, a corrida reforça a importância da conscientização sobre a doação de órgãos, tema central do Setembro Verde, e oferece aos participantes uma experiência completa: percurso de 7 km até o bairro José Menino e retorno, pontos de hidratação, área de alongamento com educadores físicos, suporte médico e guarda-volumes seguro.

A ação é realizada em parceria com a SECAPT (Seção de Captação e Transporte de Órgãos e Tecidos da Prefeitura de Santos), referência técnica na área. Criada pelo Decreto Municipal nº 5308/2009, a seção atua diretamente nos hospitais e prontos atendimentos do município, garantindo a efetividade da legislação federal e ampliando as possibilidades de salvar vidas.

Também participam da iniciativa a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, que será o ponto oficial de retirada dos kits no dia 19 de setembro, das 9h às 19h, além de empresas e instituições parceiras que viabilizam o projeto.

A realização só é possível graças ao patrocínio da Transbrasa, que apoia de forma contínua projetos voltados ao esporte e ao desenvolvimento social. O evento conta ainda com o apoio da Trasmontano Saúde, Apoiador Master, reforçando a importância de incentivar hábitos saudáveis e promover qualidade de vida por meio da atividade física.

“A realização da Corrida 7K Doação de Órgãos só é possível porque foi estruturada como projeto incentivado, unindo iniciativa privada, poder público e sociedade civil. Esse modelo garante legitimidade, amplia o alcance da mensagem e gera impacto direto na comunidade, reforçando a conscientização sobre a doação de órgãos e promovendo saúde e bem-estar por meio do esporte”, afirma Diego Nunes, realizador da corrida e CEO da NPI (Nunes Projetos Incentivados).

Serviço
Data: 20 de setembro de 2025
Horário: 7h às 11h
Local: Faixa arenosa da Praia da Aparecida – Santos/SP
Organização: NPI – Nunes Projetos Incentivados

SANTOS PRESS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
Diretor de Atendimento - Lucas Campos
﻿[email protected] | (13) 99795-9790

Assessor de Imprensa - Jornalista João Donato
[email protected] | (13) 99702-6242

