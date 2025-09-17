Quarta, 17 de Setembro de 2025
Evento itinerante une surf, inclusão e sustentabilidade

Projeto combina esporte e preservação ambiental por quatro cidades brasileiras

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/09/2025 às 16h23
Evento itinerante une surf, inclusão e sustentabilidade
Divulgação Surf para Todos

A Repsol Sinopec Brasil, em uma parceria inédita com a Associação Brasileira da Indústria do Esporte com Prancha (ABIEP), anuncia o lançamento do projeto Surf Para Todos. Esta iniciativa de responsabilidade social e ambiental une esporte e uma agenda de preservação ambiental e tem como objetivo impactar positivamente comunidades costeiras e o meio ambiente em diversas cidades do Brasil.

O Surf Para Todos utiliza o surf como um catalisador para o desenvolvimento social e a sustentabilidade. O projeto é uma plataforma de transformação social e conscientização ambiental, alinhada aos compromissos globais da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável e ao ODS 14 – Vida na Água.

Inclusão Social e capacitação profissional

O Surf Para Todos oferecerá aulas gratuitas de surf para moradores de comunidades locais, além de turistas, fomentando a inclusão social. As aulas, com duração média de 45 minutos a 1 hora, serão ministradas das 9h às 17h, acessíveis a crianças a partir de 6 anos, sempre acompanhadas por um responsável.

Compromisso ambiental e neutralidade de carbono inovadora

O projeto não apenas terá todas as suas próprias emissões de carbono neutralizadas por meio de ações concretas de compensação e preservação ambiental, mas também atuará para neutralizar as emissões de CO₂ das localidades visitadas durante o período da ação. 

“O Surf Para Todos fortalece o legado da Repsol Sinopec Brasil ao integrar esporte, educação e conservação marinha em uma mesma jornada. A iniciativa contribui para a construção de uma cultura oceânica mais forte, engajando comunidades e inspirando novas gerações a cuidarem do mar”

, afirma Talita Alves, Coordenadora de Relações Externas e Institucionais da Repsol Sinopec Brasil.

Roteiro Itinerante

O projeto é itinerante e está previsto para iniciar sua jornada no dia 30 de setembro de 2025, na Praia do Perequê Açu, em Ubatuba – SP.

Etapa 01:

Ubatuba/SP – Praia do Perequê Açu - Avenida Governador Abreu Sodré, s/n Data: 30/09/2025 a 17/10/2025

Etapa 02:

Paraty/RJ – Praia do Pontal - Avenida Orlando Carpinelli, s/n Data: 28/10/2025 a 05/11/2025 (cidade considerada Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade pela UNESCO)

Etapa 03:

Barra da Tijuca/RJ – Praia da Reserva - Avenida Lúcio Costa, s/n Data: 18/11/2025 a 27/11/2025

Etapa 04:

Copacabana/RJ – Praia de Copacabana - Avenida Atlântica, s/n Data: 09/12/2025 a 14/12/2025 (o icônico cartão postal da cidade maravilhosa)

Serviço

Projeto: Surf Para Todos com a Repsol Sinopec
Horários das Aulas: 9h às 17h
Duração Média das Aulas: 45 minutos a 1 hora
Idade Mínima: Crianças a partir de 6 anos (acompanhadas por um responsável)

