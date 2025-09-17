Estado participará da Semana do Clima de Nova Iorque levando temas a serem debatidos na COP30

O governo do Estado, representado pela secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, participaráda Semana do Clima de Nova Iorque, nos Estados Unidos, entre os dias 21 a 28 de setembro. A agenda faz parte de uma série de eventos que antecede a Conferência do Clima da Organização Nacional do Clima (ONU), que este ano será em Belém, no Pará (COP30), no mês de novembro. Organizada pela Climate Group, a Semana do Climaocorreanualmente em parceria com a Assembleia Geral das Nações Unidas.

Autoridades mundiais e governos subnacionais se preparam paraaCOP30

Anualmente, empresários, governos e representantes da sociedade civil se reúnem para debater e impulsionar agendas relacionadas à transição energética,aodesenvolvimento sustentável eàmitigação das mudanças climáticas. Antes da conferência, diversas reuniões e encontros são realizados para debater temas prioritários que poderão ser levados pelos países– são os chamados eventos pré-COP.

Entre 22 a 24 de setembro, uma série de agendas irá contar com a participação do governoestadual.

Na segunda-feira (22/9), Marjorie participa do Diálogo Soluções de Alto Nível para Adaptação às Mudanças Climáticas. A agenda propõe debater marcos inovadores de governança e instrumentos financeiros criativos, como títulos verdes. A segunda-feira será marcada, ainda, pela Reunião Ministerial da Coalisão Under2,da qual o Rio Grande do Sul é signatário.

Na terça-feira (23/9), as agendas terão como foco a participação dos países europeus, americanos e brasileiros na COP30.

Já na quarta (24/9), a pauta será o fortalecimento de parcerias público-privadas para promover a inclusão e gerar compromissos concretos para construir resiliência urbana de longo prazo.

Escritório de Comunicações Unificadas

As agendas nos Estados Unidos terão início no sábado (20/9), com uma visita técnica ao Office of Unified Communications (OUC – Escritório de Comunicações Unificadas), em Washington, referência mundial em integração de dados e gestão de crises. O objetivo é conhecer soluções tecnológicas utilizadas que coordenam respostas integradas de emergência em tempo real.

Conferências do Clima

O Rio Grande do Sul vem marcando presença em eventos e discussões mundiais que tratam sobre o tema das mudanças climáticas. A primeira participação em uma Conferência do Clima da ONU foi em Glasgow (COP26), na Escócia, em 2021, já sob a gestão do governador Eduardo Leite.

Desde então, o Estado intensificou as participações em encontros neste âmbito, ampliando o compromisso pela neutralidade de carbono: na COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito (2022); na COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes (2023); e na COP29, em Baku, no Azerbaijão (2024).