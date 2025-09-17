Quarta, 17 de Setembro de 2025
Governo notifica 80 mil empregadores para regularizar FGTS de domésticos

Avisos serão enviados por plataforma oficial a partir desta quarta (17); regularização voluntária vai até 31 de outubro

Por: Andre Eberhardt Fonte: LA+
17/09/2025 às 09h01
(Foto: La+)

A partir desta quarta-feira, 17, cerca de 80 mil empregadores que têm trabalhadores domésticos registrados serão notificados para regularizar o pagamento do FGTS. Os avisos serão enviados por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), plataforma oficial do Ministério do Trabalho e Emprego.

Neste primeiro momento, a medida tem caráter orientativo. O prazo para a regularização voluntária vai até o dia 31 de outubro, e o governo recomenda que os empregadores fiquem atentos às mensagens recebidas na plataforma.

De acordo com o ministério, há mais de 154 mil trabalhadores domésticos no país com pendências no FGTS. O valor total devido pelos empregadores ultrapassa R$ 375 milhões. Os estados com maior concentração de dívidas estão no Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

