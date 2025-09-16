Terça, 16 de Setembro de 2025
CPMI do INSS aprova convocação de parentes e sócios de investigados

Expectativa é que convocados sejam ouvidos nesta quinta-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/09/2025 às 18h29
CPMI do INSS aprova convocação de parentes e sócios de investigados
© Lula Marques/Agência Brasil

As esposas de dois dos principais investigados pela cobrança ilegal de mensalidades associativas descontadas sem autorização dos benefícios previdenciários pagos a milhões de aposentados e pensionistas vão ser convocadas a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

Os requerimentos para a convocação da esposa do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", Tânia Carvalho dos Santos, e a esposa do empresário Maurício Camisotti, Cecília Montalvão Queiroz, foram aprovados nesta terça-feira (16).

Os deputados federais e senadores que integram o colegiado também aprovaram a convocação do filho do "Careca do INSS", Romeu Carvalho Antunes, bem como dos empresários Rubens Oliveira Costa e Milton Salvador de Almeida Júnior. Os três figuram como sócios do Careca do INSS em empresas que a Polícia Federal (PF) está investigando por suspeitas de movimentarem parte dos valores desviados dos aposentados e pensionistas.

O colegiado também aprovou a convocação do advogado Nelson Willians, dono de um dos mais caros escritórios de advocacia do país e que se tornou conhecido por ostentar em suas redes sociais uma vida de luxo.

Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o escritório do advogado movimentou cerca de R$ 4,3 bilhões em operações suspeitas, entre 2019 e 2024, e grande parte dessas transações envolveram Maurício Camisotti, a quem teriam sido repassados ao menos R$ 15,5 milhões.

O advogado afirma que sua relação com o empresário é “estritamente profissional e legal” e que “os valores transferidos referem-se à aquisição de um terreno vizinho à sua residência, transação lícita e de fácil comprovação”.

Caso a secretaria da CPMI tenha dificuldades para intimar alguma das testemunhas, o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), determinou que a Polícia Legislativa do Senado seja acionada imediatamente, em qualquer cidade do país.

A expectativa é que parte dos convocados seja ouvida nesta quinta-feira (18).

Antônio Carlos Camilo Antunes e Camisotti estão presos preventivamente desde sexta-feira (12) , quando a PF deflagrou a Operação Cambota, para aprofundar as investigações acerca das fraudes envolvendo a cobrança de mensalidades associativas em benefícios previdenciários.

O "Careca do INSS" prestaria depoimento à CPMI nesta segunda-feira (16) , mas poucas horas antes do horário agendado seus advogados informaram que ele não compareceria à reunião, valendo-se de uma decisão do ministro André Mendonça , do Supremo Tribunal Federal (STF) que, no sábado (13), tornou facultativa a presença do investigado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
