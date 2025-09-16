Governo do Estado lança edital para realização do Circuito Estadual de Skate

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), lança o Edital de Chamada Pública 06/2025 do Programa Esporte em Movimento - Projeto Circuito Estadual de Skate. O documento publicado no Diário Oficial do Estado na terça-feira (16/9).



O governo do Estado, no âmbito do Programa Esporte e Lazer em Movimento, está investindo recurso no valor de R$ 2.495.909,20 nessa chamada pública, que tem como objetivo a seleção de projetos executados por instituições que se enquadrem como Organização da Sociedade Civil (OSC) para a implantação e execução do Circuito Estadual de Skate.

O período de inscrições se inicia às 10h da quarta-feira (17/9) e se encerra às 16h59min do dia 17 de outubro de 2025.

Informações complementares e inscrições dos projetos podem ser acessadas na página do Circuito Estadual de Skate .

Rio Grande do Sul no mapa do skate mundial

Antes, o esporte não tinha a atenção devida do poder público estadual. Agora, está diferente. Para o secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, o apoio ao Circuito Estadual de Skate tem o objetivo de fomentar a modalidade no nosso Estado. "Recentemente, tivemos uma edição do STU em Porto Alegre, que movimentou a capital e mostrou os nossos atletas para o mundo. Com o Circuito, o skate entre os mais jovens ganha muita força, garantindo o futuro da modalidade no Rio Grande do Sul. O que poucos sabem é que também sou skatista e vivi nos anos 1990 os preconceitos que o esporte sofria. É muito especial para mim, décadas depois, trabalhar pelo skate gaúcho", declara Juliano.

A intenção de lançar esse edital de Chamada Pública para a realização do Circuito Estadual de Skate vem ao encontro do apoio do poder público em impulsionar essa modalidade. Em março deste ano, o governo do Estado foi um dos patrocinadores da etapa do STU Pro Tour, em Porto Alegre.

Incentivo ao esporte

Desde 2019, início do governo Eduardo Leite, o Programa Pró-Esporte RS, da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), já destinou R$ 186,68 milhões a projetos esportivos, sendo R$ 2,58 milhões especificamente para o skate.

Outros programas, como o Segue o Jogo, também incentivam a prática no Estado: já foram investidos R$ 95,3 mil em 22 projetos de formação de skatistas. Além disso, convênios firmados no âmbito do Avançar no Esporte destinaram R$ 1,16 milhão a municípios para construção, manutenção e reforma de pistas de skate.



Texto: Ascom SEL

Edição: Anderson Machado/Secom