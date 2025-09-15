Segunda, 15 de Setembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governador Eduardo Leite participa de inauguração da primeira planta de produção de biometano do Estado

O governador Eduardo Leite participou, na tarde desta segunda-feira (15/9), em Minas do Leão, da inauguração da primeira planta de produção de biom...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/09/2025 às 19h29
Governador Eduardo Leite participa de inauguração da primeira planta de produção de biometano do Estado
Iniciativa marca um novo ciclo de desenvolvimento ambientalmente sustentável para a região -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite participou, na tarde desta segunda-feira (15/9), em Minas do Leão, da inauguração da primeira planta de produção de biometano do Rio Grande do Sul. Controlada pela Arpoador Energia e pelo Grupo Solví, a Biometano Sul foi instalada na Unidade de Valorização Sustentável (UVS) da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR). Com capacidade para produzir 66 mil metros cúbicos de combustível renovável por dia, a planta representa um marco na transição energética do Estado.

O empreendimento recebeu R$ 150 milhões em investimentos, com financiamento do Fundo Clima do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que apoia ações voltadas à mitigação das mudanças climáticas. O biometano produzido poderá ser utilizado em aplicações comerciais, industriais e residenciais, ampliando o uso de soluções energéticas limpas no território gaúcho.

Além do apoio do BNDES, o projeto contou com incentivos estaduais, como o Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS) e o Integrar RS. Os programas oferecem vantagens fiscais, incluindo abatimento de encargos financeiros, isenção de ICMS na importação de equipamentos e isenção do diferencial de alíquota do ICMS (Difal) para equipamentos nacionais adquiridos fora do Estado.

A planta é uma das mais modernas do país e reforça o protagonismo do Rio Grande do Sul na transição energética -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
A planta é uma das mais modernas do país e reforça o protagonismo do Rio Grande do Sul na transição energética -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Segundo o governador Eduardo Leite, a inauguração representa mais que um avanço tecnológico. “Este é um investimento importante, especialmente pelo seu significado dentro de uma política de biogás, desenvolvida pelo Estado ao longo dos últimos anos. Essa política está associada aos conceitos de sustentabilidade que movem o nosso governo e buscam consolidar o Rio Grande do Sul como destaque no tratamento de resíduos, garantindo um avanço na descarbonização e agregando valor a algo que antes era completamente perdido”, destacou.

O diretor da Biometano Sul, Rafael Salamoni, ressaltou que a unidade é apenas o início de um plano maior. “Essa é a nossa primeira unidade, mas nosso compromisso com o futuro do Rio Grande do Sul vai muito além. No próximo ano, inauguraremos uma segunda planta em São Leopoldo, reforçando nossa missão de reduzir as emissões de gases de efeito estufa.”

Já o diretor-presidente da CRVR, Leomyr Girondi, enfatizou o impacto econômico e social. “Transformar resíduos em energia limpa para o desenvolvimento econômico e novas oportunidades para a sociedade é um momento histórico para o Estado, que passa a contar com uma fonte renovável de energia produzida a partir do biogás gerado no aterro sanitário da CRVR, o maior do Rio Grande do Sul.”

Empreendimento processará resíduos orgânicos provenientes das atividades agropecuária e industrial para a produção de biometano -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Empreendimento processará resíduos orgânicos provenientes das atividades agropecuária e industrial para a produção de biometano -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

A planta é abastecida pelo biogás proveniente do aterro sanitário da CRVR em Minas do Leão, que recebe diariamente resíduos de 85 municípios gaúchos, incluindo a Região Metropolitana. Toda a produção já foi comercializada com a Ultragaz e será destinada ao mercado industrial do Estado.

Segunda planta em São Leopoldo

A Solví já iniciou a construção de sua segunda unidade de biometano no Rio Grande do Sul, localizada na UVS da CRVR em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Com investimentos de mais de R$ 100 milhões, a nova planta terá capacidade para gerar 34 mil metros cúbicos por dia.

Transição energética

O biometano é um gás renovável obtido a partir da purificação do biogás produzido pela decomposição de matérias orgânicas, como o lixo urbano destinado aos aterros sanitários. Com características e eficiência semelhantes ao gás natural fóssil, pode ser usado em veículos, geração de energia, aquecimento e processos industriais.

Ao lado do diesel verde e do combustível sustentável para a aviação, o biometano compõe a trinca de combustíveis do novo programa federal de incentivo à transição energética.

Texto: Secom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Com entrada gratuita, público pôde participar de atividades variadas -Foto: Mariano Pairet/Sema
Meio ambiente Há 4 horas

Evento no Jardim Botânico recebe mais de 2 mil visitantes e reforça importância ambiental

O Jardim Botânico de Porto Alegre comemorou, no sábado (13/9), seus 67 anos de história com o evento “Jardim Botânico de Portas Abertas – JardinAçã...

 Com entrada gratuita, público pôde participar de atividades variadas -Foto: Mariano Pairet/Sema
Meio ambiente Há 5 horas

Evento "Jardim Botânico de Portas Abertas" recebe mais de 2 mil visitantes e reforça importância ambiental

O Jardim Botânico de Porto Alegre comemorou, no sábado (13/9), seus 67 anos de história com o evento “Jardim Botânico de Portas Abertas – JardinAçã...

 A cooperação pretende ampliar a produção e a troca de informações técnicas, contribuindo para a gestão sustentável dos recursos -Foto: Igor de Almeida /Ascom Sema 
Meio ambiente Há 3 dias

Estado e União se unem para fortalecer pesquisas em geologia e no setor mineral no RS

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) assinou, nesta sexta-feira (12/9), um protocolo de intenções c...

 Localizada entre os municípios de Viamão, Glorinha, Gravataí e Santo Antônio da Patrulha, a APA cobre mais de 136 mil hectares -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema
Meio ambiente Há 3 dias

Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande é guardiã natural das águas e aliada dos projetos estruturantes do Estado

O Rio Grande do Sul vem enfrentando uma série de eventos climáticos extremos ao longo dos últimos anos. Em duas décadas, foram pelo menos seis esti...

 Espaço terá diversas atrações das 10h às 17h -Foto: Mariano Pairet/Sema
Meio ambiente Há 4 dias

Programação especial no sábado (13) marca celebração dos 67 anos de história do Jardim Botânico

O Jardim Botânico de Porto Alegre completou 67 anos na quarta-feira (10/9). Para celebrar a data, o governo do Estado, por meio da Secretaria do Me...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
18° Sensação
3.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (2.07mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Terça
27° 15°
Quarta
29° 15°
Quinta
24° 17°
Sexta
25° 17°
Sábado
26° 18°
Últimas notícias
Política Há 46 minutos

Lula critica imaginário racista que persiste no país
Tecnologia Há 1 hora

Empresas devem reforçar conformidade com LGPD para evitar sanções
Tecnologia Há 1 hora

UniFECAF lança pós em IA para advogados e curso de finanças
Justiça Há 1 hora

Moraes autoriza visita do governador de São Paulo a Jair Bolsonaro
Tecnologia Há 2 horas

Robótica educacional ganha espaço em escolas brasileiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,538,91 -0,18%
Ibovespa
143,546,58 pts 0.9%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6826 (13/09/25)
07
09
10
34
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3486 (13/09/25)
02
06
07
08
09
10
11
12
16
17
18
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias