Evento no Jardim Botânico recebe mais de 2 mil visitantes e reforça importância ambiental

O Jardim Botânico de Porto Alegre comemorou, no sábado (13/9), seus 67 anos de história com o evento “Jardim Botânico de Portas Abertas – JardinAção”, que reuniu mais de 2 mil visitantes. A iniciativa, organizada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), superou as expectativas de público e reforçou o papel do espaço como referência em preservação ambiental, lazer e educação.

Durante o evento, foram coletados mais de 600 quilos de alimentos, em parceria com o programa Mesa Brasil Sesc, o maior banco de alimentos da América Latina, que atua para combater a fome e o desperdício de alimentos, conectando empresas doadoras de excedentes alimentares a instituições sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

Com entrada gratuita, o público pôde participar de atividades variadas, incluindo exposições, oficinas, trilhas guiadas, ações de educação ambiental, atividades lúdicas e apresentações culturais. As atrações convidaram os visitantes a redescobrir o Jardim Botânico e refletir sobre sua importância para a pesquisa e conservação da flora gaúcha.

A coordenadora da Assessoria de Educação para a Sustentabilidade da Sema e responsável pelo Jardim Botânico, Mariela Secchi, destacou que a data foi marcada pela integração entre natureza e comunidade. “Foi um dia de aprendizado, celebração e conexão com a natureza. As vivências e atrações culturais encantaram os visitantes de todas as idades, reforçando a importância do Jardim Botânico para a pesquisa, conservação e educação ambiental”, afirmou.

Investimentos em melhorias

A semana de aniversário também trouxe novidades para o futuro do espaço. O governo do Estado anunciou um pacote de revitalização de R$ 5 milhões destinados à modernização da infraestrutura do Jardim Botânico e do Museu de Ciências Naturais (MCN).

Os recursos contemplam a reforma de cinco edificações: o Bromeliário e gabinetes, o Cactário, o Anfiteatro, quiosque e a estrutura de bar e sanitários. No total, mais de 1.000 metros quadrados de área serão qualificados.

Esse investimento se soma a outras ações já em andamento. Em maio, a Sema iniciou a reforma do telhado e da rede elétrica da sede administrativa e da Divisão de Pesquisa e Manutenção de Coleções Científicas, onde funciona o Museu de Ciências Naturais (MCN).

Com as melhorias, o governo busca garantir mais conforto para os visitantes e melhores condições de pesquisa e preservação da biodiversidade, reforçando o papel do Jardim Botânico como patrimônio ambiental, cultural e científico do Rio Grande do Sul.