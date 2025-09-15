Segunda, 15 de Setembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Careca do INSS cancela ida à CPMI nesta segunda-feira

Decisão de investigado decorre de medida de ministro do STF

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/09/2025 às 13h13

A reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS que estava marcada para esta segunda-feira (15) foi cancelada porque o investigado Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS, comunicou nesta manhã, por meio de sua defesa, que não comparecerá à sessão.

O anúncio foi feito pelo presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), e contraria o que havia sido confirmado pela própria defesa do investigado , neste domingo (14).

“Perdemos a oportunidade de ouvir hoje um dos principais investigados no escândalo que desviou recursos dos aposentados”, lamentou Viana.

No sábado (13), em decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça havia facultado a presença do investigado no Congresso Nacional. Por isso, cabe somente ao empresário optar por comparecer.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Desde sexta-feira (12), Antônio Carlos Camilo está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, por suposta participação em esquema de cobrança ilegal de mensalidades associativas descontadas sem autorização de aposentadorias e pensões pagas pelo INSS.

A decisão do magistrado da Corte engloba o empresário Maurício Camisotti, alvo da mesma operação da Polícia Federal e que tem depoimento agendado para a próxima quinta-feira (18).

A CPMI ainda não foi informada se Maurício Camisotti comparecerá ao depoimento.

Em nota, a defesa de Antonio Carlos Camilo, o Careca do INSS, esclareceu que "em razão da existência de inquérito policial com o mesmo objeto da CPMI, dará prioridade ao depoimento perante à Polícia Federal, considerando inclusive o lamentável clima político no âmbito da comissão, o que se tem visto durante os depoimentos já prestados, o que sinaliza para uma oitiva improdutiva".

* Matéria alterada às 12h52 para acrescentar nota da defesa do investigado

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Há 22 horas

Após retirada de lesões da pele, Bolsonaro volta à prisão domiciliar

Exames apontaram anemia e pneumonia residual

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Há 23 horas

Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis

Tarifaço também foi abordado pelo presidente

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 23 horas

Careca do INSS irá depor em CPMI do INSS, diz presidente de comissão

Carlos Viana anuncia esquema de segurança para levar depoente preso
Política Há 1 dia

Autorizado pelo STF, Bolsonaro faz exames em hospital de Brasília

Ex-presidente deixou prisão domiciliar, mas deve retornar ainda hoje
Política Há 1 dia

Município de Sales de Oliveira elege prefeito neste domingo

Prefeito eleito em 2024 teve registro indeferido por improbidade

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
29° Sensação
2.49 km/h Vento
42% Umidade
100% (2.07mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Terça
27° 15°
Quarta
29° 15°
Quinta
24° 17°
Sexta
25° 17°
Sábado
26° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 31 minutos

Lei institui a campanha Agosto Branco, de prevenção ao câncer de pulmão
Câmara Há 45 minutos

Lei reconhece Festa de San Gennaro como manifestação da cultura nacional
Câmara Há 45 minutos

Lei reconhece Cais do Valongo como patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro
Câmara Há 45 minutos

Comissão ouve o governo sobre o novo marco regulatório do sistema portuário
Geral Há 46 minutos

Belém faz parceria para instalar painéis solares em unidades públicas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,54%
Euro
R$ 6,26 -0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 647,191,50 -1,10%
Ibovespa
143,811,67 pts 1.08%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6826 (13/09/25)
07
09
10
34
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3486 (13/09/25)
02
06
07
08
09
10
11
12
16
17
18
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias