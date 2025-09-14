Domingo, 14 de Setembro de 2025
Corinthians vence Cruzeiro e conquista o hepta do Brasileirão Feminino

TV Brasil transmitiu o triunfo de 1 a 0 das Brabas do Timão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/09/2025 às 13h09

O Corinthians derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 (gol da lateral Thaís Ferreira), na manhã deste domingo (14) na Neo Química Arena, em São Paulo, e conquistou o heptacampeonato da Série A1 do Campeonato Brasileiro. A decisão da principal competição de futebol feminino do país contou com transmissão ao vivo da TV Brasil .

O título ficou com as Brabas do Timão porque, na partida de ida, a equipe do Parque São Jorge e as Cabulosas ficaram no empate de 2 a 2, no último domingo (7) na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Heptacampeãs

Com a conquista deste domingo, o Corinthians emplacou o seu o sexto título consecutivo e o sétimo na história. Esta foi a nona final seguida de Brasileirão das Brabas do Timão. Em todas, a equipe paulista foi mandante do jogo decisivo. Apenas na primeira, em 2017, contra o Santos, o time perdeu a partida de ida. Contando a edição deste ano, esta foi a quarta vez que elas chegaram à finalíssima em igualdade. Em 2019, o Timão caiu nos pênaltis para a Ferroviária. Em 2020, 2022 e 2023, as Brabas venceram na volta, respectivamente, contra Avaí/Kindermann, Internacional e Guerreiras Grenás.

* Matéria em atualização.

