Gênio da música instrumental Hermeto Pascoal morre no Rio aos 89 anos

Velório será aberto ao público na segunda-feira, em Bangu

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/09/2025 às 11h37

Morreu neste sábado (13), aos 89 anos, o músico Hermeto Pascoal, um dos maiores nomes da música instrumental brasileira e reconhecido internacionalmente por sua genialidade e inovação sonora.

A notícia foi confirmada pelas redes sociais oficiais do artista, onde foi publicada uma mensagem emocionada:

“Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música"

[Post Instagram]

A causa da morte não foi divulgada. Hermeto estava internado em um hospital no Rio de Janeiro.

Velório

O velório do artista será realizado nesta segunda-feira (15), na Areninha Cultural Hermeto Pascoal, em Bangu, no Rio de Janeiro.

A cerimônia será aberta ao público das 14h às 21h.

Biografia

Nascido em 1936, na pequena cidade de Lagoa da Canoa, interior de Alagoas, Hermeto Pascoal era autodidata. Começou a tocar acordeon e flauta ainda na infância, e aos 15 anos já atuava como músico profissional, mudando-se com o irmão para o Recife em busca de oportunidades.

Considerado um gênio da música experimental, Hermeto ficou conhecido por transformar sons do cotidiano em arte — desde o barulho da água até o sopro do vento.

Sua carreira atravessou fronteiras, com colaborações internacionais e reconhecimento mundial. Ao longo da vida, recebeu diversos prêmios, entre eles o Grammy Latino, conquistado em três oportunidades .

Em 2024, aos 88 anos, lançou o disco de músicas inéditas Pra você, Ilza , uma homenagem à esposa Ilza da Silva, com quem foi casado por mais de 40 anos. Juntos, tiveram seis filhos. Hermeto também deixa 13 netos e 10 bisnetos.

© Rovena Rosa/Agência Brasil
