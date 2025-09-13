Sábado, 13 de Setembro de 2025
Inter bate o Grêmio e assume a liderança isolada do Gauchão Feminino

Coloradas venceram por 1 a 0 e chegaram aos 13 pontos

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
13/09/2025 às 18h37
Grenal foi disputado neste sábado (13/9), no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre (Foto: Lara Vantzen)

O Grenal válido pela rodada 7 do Gauchão Feminino 2025 foi disputado neste sábado (13/9), no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre.

As coloradas venceram por 1 a 0, chegaram aos 13 pontos e assumiram a liderança isolada da chave única. O Grêmio permanece com 10 pontos e agora ocupa a segunda posição.

A rodada 7 será completada no próximo dia 20, quando as Gurias do Yucumã receberão o Juventude de Caxias do Sul. A partida acontecerá no distrito de São Pedro, em Tenente Portela.

 

