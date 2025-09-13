Inter bate o Grêmio e assume a liderança isolada do Gauchão Feminino

O Grenal válido pela rodada 7 do Gauchão Feminino 2025 foi disputado neste sábado (13/9), no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre.
As coloradas venceram por 1 a 0, chegaram aos 13 pontos e assumiram a liderança isolada da chave única. O Grêmio permanece com 10 pontos e agora ocupa a segunda posição.
A rodada 7 será completada no próximo dia 20, quando as Gurias do Yucumã receberão o Juventude de Caxias do Sul. A partida acontecerá no distrito de São Pedro, em Tenente Portela.
