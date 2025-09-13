Sábado, 13 de Setembro de 2025
TV Brasil transmite, neste domingo, decisão do Brasileirão Feminino

Jogo de volta da grande decisão será entre Corinthians e Cruzeiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/09/2025 às 17h02

A TV Brasil exibe neste domingo (14), às 10h, todas as emoções do jogo de volta da grande final da Série A1 entre Corinthians e Cruzeiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, e definirá a equipe campeã da temporada 2025.

No duelo de ida, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, as equipes empataram em 2 a 2. Gi Fernandes e Gabi Zanotti marcaram para as Brabas, enquanto Marília e Isabela balançaram as redes a favor da Raposa. O resultado manteve em aberto a disputa pelo título nacional.

O Corinthians, tricampeão da competição, busca confirmar o favoritismo diante da sua torcida. Já o Cruzeiro, que disputa a final inédita na elite do futebol feminino, tenta surpreender e conquistar o troféu histórico fora de casa.

A transmissão reforça a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade do esporte feminino. Além da Série A1, a emissora exibiu partidas das Séries A2 e A3 do Brasileirão Feminino e transmitiu a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), torcedores de todo o Brasil poderá acompanhar a decisão em sinal aberto e gratuito, com qualidade de imagem e som. Saiba como sintonizar: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Para quem deseja aprofundar a experiência, o videocast Copa Delas , disponível no YouTube da TV Brasil , traz entrevistas, análises, comentários técnicos e bastidores dos clubes participantes.

Ao vivo e on demand

A programação da TV Brasil pode ser acompanhada pelo sinal aberto, TV por assinatura, parabólica e online. Os jogos ficam disponíveis ao vivo e sob demanda no TV Brasil Play , via site ou aplicativo gratuito para Android e iOS.

Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv

Serviço

Brasileirão Feminino – Série A1 na TV Brasil

Final – Jogo de volta

Cruzeiro x Corinthians – Domingo (14), às 10h

TV Brasil na internet e nas redes sociais:

  • Site – tvbrasil.ebc.com.br
  • Facebook – facebook.com/tvbrasil
  • Twitter – twitter.com/TVBrasil
  • Instagram – instagram.com/tvbrasil
  • YouTube – youtube.com/tvbrasil
  • TikTok – tiktok.com/@tvbrasil
  • TV Brasil Play – tvbrasilplay.com.br
