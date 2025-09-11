Sexta, 12 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Previsão do déficit primário cai de R$ 72,1 bi para R$ 69,9 bilhões

Projeção atingiu menor patamar desde janeiro de 2024

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/09/2025 às 21h02

A previsão do déficit primário do governo central em 2025 diminuiu de R$ 72,10 bilhões em julho para R$ 69,99 bilhões em setembro , segundo a mediana de previsões do Prisma Fiscal, divulgadas nesta quinta-feira (11) no boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda.

Com isso, a projeção atingiu o menor patamar desde janeiro de 2024 , ficando acima do limite inferior da meta de resultado primário após exclusão dos precatórios.

Segundo a SPE, a queda pode ser explicada pela melhora das expectativas para arrecadação federal, bem como para a receita líquida. Após as novas estimativas, o resultado primário projetado para 2025 é de déficit de R$26,3 bilhões , excluindo o pagamento de precatórios no valor de R$ 48,6 bilhões.

O resultado primário representa a diferença entre as receitas e os gastos, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deste ano e o novo arcabouço fiscal estabelecem meta de déficit primário zero, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB) para cima ou para baixo, para o Governo Central.

No limite inferior da meta, isso equivale a déficit de até R$ 31 bilhões. Com o resultado divulgado no boletim, há espaço de R$ 4,7 bilhões para cumprimento do limite inferior da meta, “não sendo necessário lançar mão de novos contingenciamentos”, diz o documento.

De acordo coma a SPE, as instituições de mercado seguem projetando cumprimento da meta fiscal em 2025. A mediana das projeções de mercado para o déficit primário para este ano se encontra, atualmente, acima do limite inferior da meta de resultado primário prevendo um déficit, com compensação, de R$ 21,36 bilhões.

Além disso, as previsões para a Arrecadação das Receitas Federais em 2025 aumentaram de R$ 2,87 trilhões , em julho, para R$ 2,88 trilhões, em setembro .

Da mesma forma, as estimativas para Receita Líquida do Governo Central subiram de R$ 2,31 trilhões, em julho, para R$ 2,32 trilhões em setembro .

Por outro lado, o comportamento da Despesa Total do Governo Central manteve-se constante em R$ 2,39 trilhões , desde junho de 2025.

Com isso, as instituições projetam uma redução do déficit primário para 2026, bem como um menor endividamento.

Em julho de 2025, estimava-se um déficit de R$ 89,37 bilhões, enquanto, em setembro de 2025, as projeções foram reduzidas para déficit de R$ 81,82 bilhões, decréscimo de R$ 7,55 bilhões.

As expectativas para a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) em 2025 também apresentam trajetória de queda. Em setembro, a projeção prevê uma DBGG de 79,74% do Produto Interno Bruto (PIB), frente ao patamar anterior de 80%.

Para 2026, a estimativa passou de 84,10% para 83,80% do PIB, redução de 0,30 ponto percentual (p.p.).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 8 horas

Fazenda prevê queda à metade de efeito das tarifas com ações de ajuda

PIB deve sofrer redução de 0,1 ponto percentual

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 10 horas

Fazenda reduz projeção da inflação de 4,9% para 4,8% este ano

Estimativa do PIB também é revista para baixo: de 2,5% para 2,3%

 © Lula Marques/Agência Brasil
Economia Há 14 horas

INSS não tem condições de fiscalizar acordos para descontos

Declaração é do ex-ministro da Previdência Social do governo Bolsonaro
Economia Há 14 horas

Exportação de produtos atingidos por tarifaço cai 22% em agosto

Vendas de itens sem sobretaxa caíram 7%, diz Amcham Brasil
Economia Há 16 horas

Brasil atinge novo recorde com 350 milhões de toneladas de grãos

Dados são da safra 2024/25, de acordo com a Conab

Tenente Portela, RS
14°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 25°
14° Sensação
2.7 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Sábado
27° 10°
Domingo
29° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
26° 16°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Justiça Há 5 horas

Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Sistema prisional Há 5 horas

SSPS e Polícia Penal promovem primeiro encontro estadual de enfrentamento ao racismo no sistema prisional gaúcho
Justiça Há 5 horas

Barroso diz que julgamento encerra "ciclo do atraso" no Brasil
Internacional Há 5 horas

Boric e Petro se manifestam após condenação de Bolsonaro
Justiça Há 7 horas

Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,08%
Euro
R$ 6,33 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 658,132,74 +0,64%
Ibovespa
143,150,84 pts 0.56%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6824 (11/09/25)
01
12
29
70
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3484 (11/09/25)
01
03
04
05
07
08
09
11
13
14
15
17
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias