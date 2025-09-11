Sexta, 12 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STF forma maioria pela condenação de Bolsonaro por organização criminosa

As penas previstas variam de quatro a doze anos para tentativa de golpe e podem chegar a 17 anos em casos de organização criminosa armada, quando há agravantes como uso de arma de fogo e envolvimento de agentes públicos.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/G1
11/09/2025 às 16h06
STF forma maioria pela condenação de Bolsonaro por organização criminosa
Foto: Divulgação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por organização criminosa. Os votos favoráveis foram proferidos pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cármen Lúcia. Ainda falta o posicionamento do presidente da Turma, ministro Cristiano Zanin.

Após a conclusão dos votos, os magistrados devem discutir a dosimetria das penas, avaliando o grau de participação de cada acusado. Além de Bolsonaro, outros sete integrantes do núcleo considerado “crucial” da trama golpista também tiveram maioria pela condenação.

Entre eles estão Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, ex-chefe do GSI; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil.

Os réus, com exceção de Ramagem, respondem por crimes como tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

No caso de Ramagem, parte da acusação foi suspensa pela Câmara dos Deputados, em razão do mandato parlamentar. Já Mauro Cid, que firmou acordo de delação premiada, poderá ter a pena reduzida.

As penas previstas variam de quatro a doze anos para tentativa de golpe e podem chegar a 17 anos em casos de organização criminosa armada, quando há agravantes como uso de arma de fogo e envolvimento de agentes públicos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 9 horas

Lula conversa com chanceler alemão Friedrich Merz

Líderes dialogam sobre COP30 e acordo Mercosul-União Europeia

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 13 horas

CPMI do INSS aprova quebra do sigilo bancário de investigados

Entre os pedidos está o do ex-presidente do instituto

 © Antônio Cruz/ Agência Brasil
Política Há 21 horas

Projeto que susta regras de aborto legal em crianças avança na Câmara

Movimentos sociais alertam para retrocesso na proteção da infância

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas

Matéria segue para apreciação do Senado
Política Há 1 dia

Câmara aprova projeto de combate à perda e ao desperdício de alimento

Texto segue para sanção do presidente Lula

Tenente Portela, RS
14°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 25°
14° Sensação
2.7 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Sábado
27° 10°
Domingo
29° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
26° 16°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Justiça Há 5 horas

Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Sistema prisional Há 5 horas

SSPS e Polícia Penal promovem primeiro encontro estadual de enfrentamento ao racismo no sistema prisional gaúcho
Justiça Há 5 horas

Barroso diz que julgamento encerra "ciclo do atraso" no Brasil
Internacional Há 5 horas

Boric e Petro se manifestam após condenação de Bolsonaro
Justiça Há 7 horas

Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,08%
Euro
R$ 6,33 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 658,132,74 +0,64%
Ibovespa
143,150,84 pts 0.56%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6824 (11/09/25)
01
12
29
70
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3484 (11/09/25)
01
03
04
05
07
08
09
11
13
14
15
17
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias