Primeiras delegações começam a chegar para os Jogos da Juventude

Competição será disputada em Brasília a partir da próxima quarta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/09/2025 às 19h27

A edição 2025 dos Jogos da Juventude terá início na próxima quarta-feira (10) em Brasília. Mas as primeiras delegações que participarão do maior evento multiesportivo do país voltado para jovens atletas de até 17 anos começaram a chegar à capital federal nesta terça-feira (9).

E o primeiro ponto de encontro desses atletas é Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), que é considerado o “Coração dos Jogos” (por concentrar estruturas como todas as ativações extracompetição e um restaurante com capacidade para servir 800 refeições simultaneamente) e no qual há uma exposição de objetos usados por atletas brasileiros em Jogos Olímpicos.

Quem esteve lá nesta terça-feira foi Ayla Rayane, de 17 anos e representará o estado da Bahia nas competições de atletismo. “Não consigo explicar direito o que estou sentindo. Entrar e dar logo de cara com parte da história olímpica do nosso país, é bem emocionante”, declarou a jovem, que ficou especialmente impressionada com o collant usado por Jade Barbosa na conquista do bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

“Uma disputa assim - que não é apenas o campeonato da modalidade, mas envolve diversos torneios - é considerada um grande marco na carreira de qualquer atleta. É um evento que se assemelha, guardadas as devidas proporções, ao que são os Jogos Pan-americanos e os Jogos Olímpicos”, declarou o gerente executivo de Educação, Fomento e Infraestrutura do COB (Comitê Olímpico do Brasil).

A Cerimônia de Abertura dos Jogos da Juventude será realizada a partir das 18h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira, mas antes disso, a partir das 10h, a primeira competição será a do ciclismo potência, que terá como palco o CICB.

