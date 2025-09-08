Terça, 09 de Setembro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Uso de substâncias psicoativas entre jovens acende alerta

Especialistas em saúde mental da Clínica de Recuperação Jequitibá apontam fatores sociais e emocionais como possíveis causas do aumento, com impact...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/09/2025 às 14h12
Uso de substâncias psicoativas entre jovens acende alerta
Imagem de Freepik

O consumo de substâncias psicoativas entre adolescentes e jovens adultos tem se tornado uma preocupação crescente no Brasil. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a experimentação ou exposição ao uso de drogas entre jovens de 13 a 17 anos subiu de 8,2% em 2009 para 12,1% em 2019.

Esse aumento é acompanhado por uma escalada nos atendimentos relacionados a transtornos mentais e comportamentais causados pelo uso de álcool e outras drogas. Segundo informações do Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 400,3 mil atendimentos em 2021, um crescimento de 12% em relação ao ano anterior. A faixa etária entre 25 e 29 anos somou 303,7 mil registros e, em segundo lugar, a fatia de 10 a 24 anos respondeu por 49,4 mil desses registros.

Especialistas em saúde apontam que o fenômeno pode estar ligado a uma combinação de fatores sociais, emocionais e tecnológicos. Para o psiquiatra Dr. Maurício Horiguela, especialista em dependência química na Clínica de Recuperação Jequitibá, a pressão acadêmica, a instabilidade emocional, o isolamento social e a busca por identidade são elementos que contribuem diretamente para o aumento do uso de substâncias entre os jovens.

“A maior disponibilidade de entorpecentes e a distribuição digital dessas substâncias facilita o acesso, além de estimular o consumo”, afirma.

A psicóloga Marcela Abrahão, coordenadora de tratamentos da clínica, reforça que as redes sociais têm um papel relevante nesse cenário. “Algumas páginas ou influenciadores glamourizam o uso. Além disso, o fácil acesso e o anonimato estimulam o consumo impulsivo”, alerta.

Segundo ela, a exposição constante a conteúdos que normalizam ou romantizam o uso de drogas e álcool pode influenciar comportamentos, especialmente em fases de desenvolvimento em que a busca por pertencimento e identidade é intensa.

De acordo com o psiquiatra, o uso contínuo de substâncias psicoativas também pode comprometer funções cognitivas e emocionais em formação. “Afetam a maturação cerebral, memória, atenção e regulação emocional, elevando o risco de dependência precoce”, explica.

Esses impactos, segundo ele, se refletem em diversas áreas da vida dos jovens, como no desempenho escolar, nas relações sociais e familiares e na quebra de vínculos afetivos saudáveis.

Além dos prejuízos imediatos, a psicóloga afirma que o uso abusivo também pode desencadear ou agravar transtornos mentais. “O uso prolongado pode levar a casos de depressão e ansiedade, Transtorno por Uso de Substância (TUS) e agravar desordens de humor em desenvolvimento”, alerta Abrahão. O TUS é caracterizado pela perda de controle sobre o consumo, com consequências significativas para a saúde física e mental.

A prevenção, conforme explica a coordenadora de tratamentos, passa por estratégias integradas que envolvem educação, acolhimento e alternativas saudáveis. 

“Psicoeducação, fortalecimento de habilidades socioemocionais e promoção de atividades alternativas com propósito, como esportes, arte ou voluntariado, são fundamentais”, aponta Abrahão. No entanto, a abordagem preventiva deve considerar o contexto social e emocional dos jovens, oferecendo suporte e espaços de escuta.

Na Clínica Jequitibá, por exemplo, o tratamento para jovens com suspeita ou confirmação de TUS envolve uma abordagem multidisciplinar. “Realizamos avaliação completa, programação de terapia familiar, psicoeducação adaptada a jovens, além de acompanhamento psiquiátrico e psicossocial contínuo”, detalha a psicóloga. O objetivo, segundo ela, é promover a recuperação integral, respeitando as especificidades da faixa etária e fortalecendo os vínculos familiares e sociais.

Para saber mais, basta acessar: https://jequitibareabilitacao.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Sociedade Há 15 horas

Dependência química afeta 64 milhões de pessoas no mundo

Relatório indica que a parcela das pessoas com transtornos relacionados ao uso de drogas que recebe tratamento ainda é baixa, especialmente entre a...

 Imagem de Freepik
Sociedade Há 15 horas

Dependência química é uma doença e possui tratamento

A condição pode estar associada a mais de 200 problemas de saúde; especialistas da Clínica Jequitibá falam sobre o diagnóstico, opções de tratament...

 SBACVSP
Sociedade Há 1 semana

Executivos precisam estar atentos à saúde vascular

Longas horas sentado, viagens de avião e rotina intensa aumentam o risco de problemas circulatórios, alerta a cirurgiã vascular Camila Caetano

 Imagem de Freepik
Sociedade Há 2 semanas

Otorrino alerta sobre riscos das hastes flexíveis

Especialista da ABORL-CCF enfatiza que a prática de limpar os ouvidos dessa forma é contraindicada e oferece riscos à saúde

ABPI
Sociedade Há 2 semanas

Jurisdição em disputa: tribunais enfrentam desafios de PI

Tema de propriedade intelectual foi debatido no 45º Congresso Internacional da ABPI, em São Paulo, após decisão do STF sobre limites da eficácia de...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
14° Sensação
1.85 km/h Vento
99% Umidade
100% (5.57mm) Chance chuva
06h39 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
26° 10°
Domingo
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Disputa entre governo e oposição marca depoimento de Lupi na CPMI do INSS
Justiça Há 4 horas

Justiça mantém Flamengo como responsável por caso do Ninho do Urubu
Geral Há 4 horas

Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova campanha de conscientização sobre doença canina
Educação Há 7 horas

Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,01%
Euro
R$ 6,38 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,539,93 +0,82%
Ibovespa
141,791,58 pts -0.59%
Mega-Sena
Concurso 2911 (06/09/25)
23
27
32
54
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6821 (08/09/25)
15
41
59
72
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3481 (08/09/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
13
14
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias