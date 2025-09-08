Terça, 09 de Setembro de 2025
Vista Gaúcha pausa campeonatos municipais durante Semana Farroupilha

Eventos culturais interrompem temporariamente campeonatos municipais, que retornam no fim de setembro

Por: Marcelino Antunes Fonte: Paula Steffenon / Redação Verdade
08/09/2025 às 11h18
(Foto: Divulgação)

Os campeonatos municipais de Vista Gaúcha serão interrompidos durante à Semana Farroupilha, organizada pelo CTG Querência Gaúcha em parceria com a Administração Municipal. Segundo o secretário de Lazer, Desporto e Turismo, João Valdez Bier, a pausa valoriza o evento cultural e permite a integração das comunidades. As partidas do Campeonato Municipal de Bochas e Canastra serão retomadas no dia 27 de setembro. No futsal, a pausa acontece após a oitava rodada, que acontece na quarta-feira, 10 de setembro, com partidas sendo retomadas no dia 24 de setembro.

“Decidimos parar os campeonatos nesse período para respeitar a Semana Farroupilha. É um momento importante de cultura e união comunitária, e o esporte também fortalece esses laços”, destacou Bier.

Campeonato Municipal de Futsal

O futsal segue em disputa com 29 equipes participantes nas cinco categorias: Feminino Sub-15, Masculino Sub-15, Feminino Livre, Master (40 anos ou mais) e Masculino Livre.

“Todas as categorias recebem troféu e vale-compras, valorizando a participação e o esforço das equipes”, reforçou o secretário.

Premiação do futsal (troféus + vale-compras):

Categoria Livre
1º lugar: troféu + R$ 1000
2º lugar: troféu + R$ 900
3º lugar: troféu + R$ 800

Categoria Master
1º lugar: troféu + R$ 700
2º lugar: troféu + R$ 600
3º lugar: troféu + R$ 500

Categoria Feminino
1º lugar: troféu + R$ 700
2º lugar: troféu + R$ 600
3º lugar: troféu + R$ 500

Categoria Masculino Sub-15
1º lugar: troféu + R$ 300
2º lugar: troféu + R$ 200
3º lugar: troféu + R$ 150
4º lugar: troféu + R$ 100
5º lugar: troféu + R$ 100

Categoria Feminino Sub-15
1º lugar: troféu + R$ 300
2º lugar: troféu + R$ 200
3º lugar: troféu + R$ 150
4º lugar: troféu + R$ 100
5º lugar: troféu + R$ 100

Campeonato Municipal de Bochas
As semifinais de bochas estão marcadas para o dia 27 de setembro:
Barreiro x Gaúcho – no Barreiro
Saltinho do Guarita x CTG – no Saltinho do Guarita
Premiação da bocha:
1º lugar: troféu + R$ 900
2º lugar: troféu + R$ 800
3º lugar: troféu + R$ 700
4º lugar: troféu + R$ 600

“Além da disputa em cancha, o que mais nos alegra é ver a comunidade participando, seja como atleta ou torcedor”, afirmou o secretário.

Campeonato Municipal de Canastra
Também no dia 27 de setembro, acontecem as semifinais da canastra:
Barreiro x Três Bocas – no Barreiro
Esquina Lovato x Gaúcha – no Saltinho do Guarita

Premiação da canastra:
1º lugar: troféu + R$ 600
2º lugar: troféu + R$ 500
3º lugar: troféu + R$ 400
4º lugar: troféu + R$ 300

“Os jogos têm sido muito equilibrados e demonstram a força da tradição esportiva do município”, avaliou Bier.

Incentivo às comunidades
No campeonato Municipal de Bocha e Canastra, além da premiação, todas as localidades que inscreveram uma ou mais equipes recebem uma bonificação de R$ 400, reconhecendo o esforço e a participação ativa das comunidades nos campeonatos. No Futsal será R$ 500 por equipe de cada entidade que está participando.

“É uma forma de valorizar a dedicação de cada comunidade, que mobiliza atletas e torcedores, fortalecendo o esporte e a integração local”, concluiu o secretário.

 

